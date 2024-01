Les vins de la semaine Trois vins que vous pouvez déguster sur deux ou trois jours

Si on ne veut boire qu’un verre ou deux, il n’est pas nécessaire de se priver. Une bouteille ouverte ne doit pas absolument être bue ! Quand un vin est bien fait, il se gardera très bien un jour ou deux, voire plus. Parfois, il sera même meilleur : plus ouvert, plus expressif, plus fondu. En voici trois que vous pouvez déguster sur deux ou trois jours sans problème.