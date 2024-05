Des pizzas, ce n’est pas ce qui manque dans la métropole. Notre journaliste et critique culinaire Ève Dumas a testé des dizaines de pizzas au cours des derniers mois… et des dernières années ! Elle vous propose un tour de la ville des meilleures et des plus réputées, une pointe (ou un carré) à la fois !

Villeray

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE La pizza Cala Boogie du Moccione Pizza : tomates, mozza, salami calabrese, piments forts

1. Moccione Pizza

Giancarlo Cianculli (frère du chef Luca Cianculli) est au four à pizza ici et il est le roi du cornicione bien gonflé ! À manger sur place avec accompagnements et vin d’artisan.

380, rue Villeray

2. Michel-Ange

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Antoine Roy-Camarda, proprio-pizzaiolo du Michel-Ange

Antoine Roy-Camarda produit de magnifiques napolitaines tachetées de manière bien uniforme. À dévorer sur place directement à la sortie du four !

1565, rue Jean-Talon E.

3. MAPS

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE MAPS propose un hybride New York-Naples.

Percy Carrière et David Reilly ont pris tous leurs éléments préférés d’une pizza pour créer leur croustillant et digeste hybride New York-Naples. Tartes entières seulement.

8501, rue Saint-Denis

4. Vesta

PHOTO DENIS GERMAIN, ARCHIVES LA PRESSE La pizza d’inspiration new-yorkaise du Vesta

En formats 12 pouces et 16 pouces, les pizzas d’inspiration new-yorkaise de Vesta, petite sœur du Gema, sont assez audacieuses côté garnitures, sur une pâte bien croquante, qui a cuit à 600 degrés.

206, rue Jarry Est

Petite Italie/La Petite-Patrie

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Les pizzas al taglio du Café San Gennaro, à ne pas manquer !

1. Café San Gennaro

Fabrizio Covone a développé une recette d’al taglio qui marie des éléments des trois pizzérias romaines où il a travaillé : le croquant de Roscioli, la focaccia bianca de Lucarelli et la gourmandise de Bonci.

69, rue Saint-Zotique Ouest

2. Marci

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Au Marci, la pizza style New Jersey est bien croustillante.

Le choix du chef Alex Geoffrion s’est arrêté sur le New Jersey, où la simplissime tomato pie est reine. On aime la minceur de la pâte, qui rend facile d’engloutir une pizza entière sur place.

6600, rue Saint-Hubert

3. Gema

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @PIZZERIAGEMA Les néonapolitaines du Gema ont une pâte légèrement plus croustillante !

Farine canadienne et 10 % de levain reçu en cadeau du réputé pizzaiolo américain Chris Bianco sont le secret de la pâte du Gema. La pizza cuit un peu plus longtemps et à plus basse température qu’une napolitaine traditionnelle, pour que ça croustille un peu.

6827, rue Saint-Dominique

4. Pizza Bouquet

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Une pointe de pizza style New York chez Bouquet

Cette pizzéria non italienne de la Petite Italie a un statut presque culte. Essayez l’Upside Down pour faire changement, avec sauce tomate et gremolata sur le dessus. On peut repartir avec une pointe ou une pizza entière.

45, rue Beaubien Est

5. Bottega

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @BOTTEGAPIZZERIA Bottega, un classique montréalais de la pizza napolitaine

C’est ici que les Montréalais ont pu manger une des premières, sinon LA première bonne pizza napolitaine de la métropole. La qualité y est toujours, que ce soit rue Saint-Zotique ou dans le four à bois de Laval.

65, rue Saint-Zotique Est

Centre-ville/Westmount

PHOTO FOURNIE PAR MOLESKINE Une napolitaine classique chez Moleskine

1. Moleskine

Il ne reste qu’une des deux succursales de Moleskine, au Time Out Market Montréal. Parfait pour une napolitaine rapide !

705, rue Sainte-Catherine (dans le Centre Eaton)

2. Gentile Pizza Parlour

PHOTO FOURNIE PAR GENTILE PIZZA PARLOUR Les pizzas 12 et 16 pouces sont un hommage à la pizza new-yorkaise

PHOTO FOURNIE PAR GENTILE PIZZA PARLOUR La pizza sicilienne de Gentile 1 /2



Dans son « Pizza Parlour », le Gentile propose deux types de pâte garnie. Sa sicilienne est inspirée par la version américaine de la sfincione. Ses 12 et 16 pouces rondes sont des hommages à la new-yorkaise.

4134, rue Sainte-Catherine (Westmount)

Sud-Ouest

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Elena utilise du levain pour faire sa pâte.

1. Elena

Une des particularités des napolitaines de l’Elena – outre le fait que la pizza est diablement bonne –, c’est la pâte, faite avec du levain alors que la majorité des pizzérias utilisent de la levure. Les options vont du classique au plus moderne.

5090, rue Notre-Dame Ouest

2. Rita

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE À Verdun, Rita propose des pizzas napolitaines originales.

Dans ce restaurant de Verdun ouvert depuis six ans, le chef Joey D’Alleva et son équipe se permettent quelques garnitures excentriques sur leurs napolitaines avec pâte levée à la poolish. Avez-vous déjà mangé une pizza aux aubergines rôties, labneh au Zaatar, sumac, menthe, fior di latte et grenade ?

3681, rue Wellington

3. G Pizzas

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Giuseppe Sacchetti vérifie la cuisson de sa tonda.

Est-ce de la tonda « pure » ? Pas nécessairement. Les romaines rondes de Giuseppe Sacchetti sont néanmoins uniques, surtout si vous optez pour la sacrilège mais étonnamment délicieuse « hawaïenne » !

5463, rue Saint-Jacques

4. Brook

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La cacio e pepe de Brook

PHOTO FOURNIE PAR BROOK Une pizza ronde avec une touche Detroit, au Brook. 1 /2



Toby Bouchard propose une pizza new-yorkaise à la pointe ou entière, avec des clins d’œil romains, comme la cacio e pepe, une blanche pour amateurs de poivre. Vous préférez les rouges ? On ne se trompe jamais avec une pepperoni (Peppé pour les intimes !). Le pizzaiole fait aussi des pan pizzas rondes, « avec une touche Detroit », c’est-à-dire avec un contour de fromage en dentelle.

4900, rue Wellington

5. Frankies

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @PIZZAFRANKIES Les new-yorkaises de Frankies font 18 pouces.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @PIZZAFRANKIES La pizza « Hommage à New Haven » au Frankies

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @PIZZAFRANKIES La « Nonna », une pizza de style Grandma, au Frankies 1 /3





Les new-yorkaises de Frankies font 18 pouces et elles sont bien généreusement garnies. L’endroit propose aussi « Hommage à New Haven », une pizza un peu oblongue, bien carbonisée sur les pourtours, et une autre que les frères Mellozzi appellent « Nonna » (grand-mère en italien), cuite dans une plaque en acier romaine et riche en garnitures. Nous ne les avons pas testées, mais on nous les a chaleureusement recommandées.

695, 11e Avenue, Lachine

6. Welldun

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Une pizza de type Detroit de Welldun, à Verdun

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Une sicilienne sort du four au Welldun.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La Grandma chez Welldun 1 /3





À Verdun, Welldun ne propose pas un, mais trois types de pizza. Un seul carré de sa sicilienne a le potentiel de combler les (petits) appétits. Celle à la saucisse, aux piments fort et à l’oignon rouge que nous avons goûtée est une petite bombe. À notre connaissance, c’est la seule pizzéria du Québec qui propose une pizza Detroit, cette consistante invention de la Motor City, et elle la réussit très bien. Optez pour l’incontournable pepperoni avec sauce tomate bien acidulée. Finalement, il y a la pizza « Grandma » ; avec sa croûte presque frite et donc particulièrement croustillante, cette nouvelle venue dans la jungle montréalaise de la pizza a sa place.

4434, rue Wellington

Mile-Ex

1. Pan Américan Pizza

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Toutes les 6 pouces de Pan Américan Pizza !

Danny St-Pierre s’amuse avec la pizza cuite dans un moule (« pan pizza ») depuis un certain temps déjà. Chez Pan Américan, il s’éclate complètement avec des garnitures particulièrement gourmandes sur des petits formats bien compacts de 6 pouces.

6631, rue Jeanne-Mance

2. Segreta

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La pizza al taglio du Segreta

Coupettes de pepperoni croustillant remplies de miel épicé, sur une pâte au moelleux/croquant parfait, le tout surmonté de riche burrata : le voilà, le secret de la pizza al taglio du Segreta. Sachez qu’il y a une foule d’autres garnitures possibles !

413, avenue Beaumont