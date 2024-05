Verdun s’est récemment enrichi d’une nouvelle boucherie qui fait aussi caviste et salle à manger de jour. Verdun Beef est une de ces belles adresses de quartier polyvalentes où on peut dîner avec un sandwich décadent et un verre de vin ou encore prendre l’apéro, puis repartir avec quelques courses – viandes de grande qualité, condiments, produits fins, grignotines, prêt-à-manger – et même avec une belle bouteille du portfolio de l’agence Primavin.

C’est l’équipe du restaurant voisin, Verdun Beach, qui a mis ce superbe commerce au monde. À Philippe Jacquelin, Marc Frandon et Charles Garant s’ajoutent le chef boucher Yann Vadaru (anciennement chez Pascal le boucher), de même qu’Anaïs Marchand et Simon Généreux-Vien, tous deux de l’agence Primavin.

Comme il se doit, la boucherie-caviste porte une attention maniaque à la provenance des viandes qui se trouvent dans les présentoirs et évite le gaspillage à tout prix.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La viande provient de petits producteurs du Québec.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les bouteilles de l’agence Primavin sont mises en valeur.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE L’équipe de boucherie s’active.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Yann Vadaru, Charles Garant et Philippe Jacquelin sont trois des partenaires de Verdun Beef. 1 /4







Tous les restes de boucherie sont transformés en excellent bouillon à boire et en gâteries pour chiens, entre autres. Bref, tous – sauf les végétariens ! – peuvent y trouver leur bonheur.

Ouvert du mardi au dimanche

4800, rue Wellington, Montréal

Consultez le site de Verdun Beef