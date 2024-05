Les Napolitains diront qu’il n’y a pas de vraie pizza à Rome. Les Romains rétorqueront que la napolitaine n’est pas cuite. Rivalités à part, comme nous l’ont montré deux épisodes de Chef’s Table Pizza, les deux villes ont leurs trésors sur pâte. Notre journaliste a goûté aux créations iconoclastes de Gabriele Bonci, dans la Ville éternelle, à celles de Franco Pepe, à une heure de Naples, puis à bien d’autres pizzas au travers. Prêt pour le grand tour ?

Naples

PHOTO LAZ@PHOTO, GETTY IMAGES Le petit village de Caiazzo en périphérie de Naples

Il y a plusieurs très bonnes pizzas à Naples, mais nombre de gens vous diront que les meilleures sont à l’extérieur du chaotique chef-lieu de la Campanie. C’est pourquoi, un dimanche matin, nous prenons la route en famille pour Caiazzo. Ce petit village s’est fait connaître grâce à la pizzéria qui a remporté une foule de prix et fait l’objet d’un épisode de 45 minutes de la série Chef’s Table Pizza.

Une fois la voiture garée, il faut trouver le restaurant dans les dédales de petites rues… Par un dimanche d’octobre plutôt frisquet, c’est le seul endroit qui grouille dans le hameau en hauteur. Divisé en plusieurs salles sur plusieurs niveaux (dont une jolie terrasse panoramique), Pepe in grani est toujours plein.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @PEPE_INGRANI La margherita sbagliata, un néoclassique de Franco Pepe

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE La ritrovata est une pizza en hommage au père de Franco Pepe.



« Est-ce que la pizza y est encore aussi bonne ? », m’ont demandé plusieurs personnes. Pour n’y être jamais allée avant, je ne saurais dire, mais elle était excellente et, surtout, incroyablement abordable malgré le statut de superstar du chef. Une « classique » coûte entre 7 et 9 euros (10 et 13 $ CAN), tandis qu’une « originale », dont les fameuses margherita sbagliata et ritrovata (tomates du Vésuve, poudre d’olive noire, câpres séchées, anchois), coûte entre 9 et 15 euros (13 et 22 $ CAN). Les fameux cornets en entrée sont à essayer absolument, surtout le Ciro, avec fondue de fromage grana padano, pesto de roquette et olives locales déshydratées.

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE Ces cornets de pâte frite sont aussi délicieux que la pizza.

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE Les croquettes aux patates sont également proposées en entrée. 1 /3





En réservant d’avance, on peut avoir une table assez facilement.

Consultez le site de Pepe in grani (en italien et en anglais)

Autres pizzérias à essayer à Naples et dans les alentours I Masanielli di Francesco Martucci (à Caserte)

50 kalò

Antica Pizza Fritta da Zia Esterina Sorbillo (pizza frite à l’ancienne) et autres adresses de Gino Sorbillo

Les Figlie di Iorio de Teresa Iorio (rare pizzaiole femme !)

L’Antica Pizzeria da Michele (à Naples depuis 1870)

Pizzeria Da Attilio (ouverte depuis 1938)

Concettina ai tre santi

Isabella de Cham pizza frita (deux adresses, pas que de la pizza frite !)

La Masardona (pizza frite)

Rome

PHOTO PIOLA666, GETTY IMAGES En matière de pizza, ce ne sont pas les options qui manquent à Rome.

Rome a une grande variété de styles de pizzas. Celle que nous connaissons le mieux, au Québec, est l’al taglio (ou in teglia), cette pizza à la coupe que nous mangeons en carrés plutôt qu’en pointes. La meilleure de la ville du Colisée – et peut-être même du monde ! – est celle de Gabriele Bonci.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @BONCI_GABRIELE Une pizza à la salade de crêtes de coq

Personnage plus grand que nature, comme nous le révèle « son » épisode de Chef’s Table Pizza, il fait preuve d’une grande créativité en matière de garnitures (animelles et crêtes de coq, entre autres !). Il est également l’inventeur du suppli alla carbonara, cette croquette de spaghetti que vous voudrez commander en entrée.

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE Les gens font la queue devant le Pizzarium de Gabriel Bonci.

PHOTO ÈVE DUMAS, LA PRESSE La deuxième adresse de Gabriele Bonci est un peu moins fréquentée.



Il faut évidemment s’attendre à faire la queue devant son Pizzarium à quelques pas du Vatican. Pour une attente un peu moins longue, il suffit d’aller à la deuxième adresse du maestro, Panificio Bonci, à moins de 15 minutes de marche. Ici vous trouverez également de l’excellent poulet rôti aux herbes, du pain et des pâtisseries, entre autres. À l’œil, la pizza semble toutefois meilleure (et plus fraîche) au Pizzarium.

Après être passé chez Bonci, vous serez peut-être déçu par les autres al taglio de la ville. Le mini-empire Roscioli pourrait néanmoins valoir le détour (et la longue attente), entre autres parce qu’il est situé dans un chouette quartier animé avec de jolies boutiques. C’est à l’Antico Forno que l’on trouve la pizza et des produits de boulangerie et de pâtisserie. À quelques portes, il y a la très courue Roscioli salumeria con Cucina (réservations obligatoires, bien d’avance) et un peu plus loin le Caffè Pasticceria pour prendre un espresso bien tassé avec un mini-maritozzi, peut-être, s’il vous reste de la place pour ce petit pain farci à la crème fouettée.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @PIZZARIA. CLEMENTINA La tonda romana est la spécialité de la pizzéria Clementina.

Le secret culinaire le mieux gardé de Rome est toutefois la tonda romana. C’est une pizza à la pâte fine comme un craquelin. La famiglia et moi l’avons découverte un peu par hasard, à Fiumicino, la veille de notre vol de retour. Si vous avez un repas à prendre dans la ville de l’aéroport, il faut absolument essayer Clementina. Les « tartes » fines de Luca Pezzetta furent LA révélation d’un voyage de deux semaines au pays de la pizza ! Sinon, à Rome, on dit que 180 Grammi Pizza romana est également une excellente adresse pour faire l’expérience de la tonda romana.

Consultez le site de Bonci (en anglais)

Consultez le site de Roscioli (en italien)

Consultez le site de Clementina (en italien)