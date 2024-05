Afin d’accueillir plus de gens et d’être plus hygiéniques et écologiques, 435 nouvelles sanisettes sont progressivement installées dans Paris.

Les nouvelles toilettes publiques, plus accessibles et hygiéniques

(Paris) Avec un urinoir en plus et un temps de nettoyage divisé par trois, elles promettent d’accueillir quatre fois plus de monde, mais aussi d’être plus « hygiéniques » et « écologiques » : 435 nouvelles sanisettes sont progressivement installées dans Paris.

Agence France-Presse

Quatre élus de la mairie et Jean-Charles Decaux, directeur général du groupe éponyme, présents mercredi avec la presse devant une sanisette de la rue de Rivoli : la scène « peut avoir un aspect ridicule », a reconnu le maire PS de Paris Centre, Ariel Weil.

Mais l’accès à cet « outil du quotidien, qui répond à des besoins d’urgence, à des besoins élémentaires », est aussi un enjeu de « solidarité », a souligné le premier adjoint PS Emmanuel Grégoire.

Dans une ville aussi dense et visitée que Paris, « l’an dernier, 17 millions de personnes ont utilisé » l’actuel modèle, a souligné M. Decaux, pour qui l’objectif est d’atteindre « plus de 20 millions cette année » avec le déploiement progressif du nouveau modèle.

Leur installation, qui a déjà débuté « sur l’ensemble des sites des Jeux olympiques », s’étalera jusqu’en mars 2025 à raison d’environ 10 sanitaires par semaine, précise le géant du mobilier urbain dans un communiqué.

PHOTO GUILLAUME BONTEMPS, TIRÉE DU SITE WEB DE LA VILLE DE PARIS L’intérieur des nouvelles toilettes

La consommation d’eau du nouveau sanitaire sera « réduite de deux tiers » et celle d’électricité « réduite d’un tiers », a promis Jean-Dominique Hietin, le directeur Paris de l’opérateur.

Outre une fontaine à boire, les nouvelles toilettes seront équipées intégralement de boutons sans contact et donc « plus hygiéniques », précise-t-il.

Surtout, le temps de lavage automatique divisé par trois – 30 secondes au lieu de 1 minute 30 – et l’intégration d’un urinoir avec porte de l’autre côté de la cabine permettra une « capacité d’accueil multipliée par quatre », avance l’adjoint (EELV) à la voirie David Belliard.

Paris aura « de très loin le premier réseau mondial de sanitaires automatiques sur le domaine public d’une ville », souligne JCDecaux.

Gratuites et accessibles 24 h/24, les toilettes représentent un coût d’entretien, confié à l’opérateur, d’un million d’euros par mois pour la mairie, a précisé à l’AFP l’adjoint PS à la propreté Antoine Guillou.