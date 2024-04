Le 12 mai prochain, on célèbre la fête des Mères en concoctant un repas printanier pour maman. Voici des idées de recettes parfaites pour lui faire plaisir.

Brunch pour la fête des Mères

Pascade simple et facile

Et si on essayait de faire une pascade (ou Dutch baby en anglais) pour célébrer maman ? À la fois crêpe, omelette et soufflé, c’est le support le plus polyvalent qui soit, à servir avec des garnitures salées ou sucrées.

La recette simple, de la cheffe Marysol Foucault, donne trois grosses crêpes pouvant nourrir trois personnes avec un gros appétit ou six personnes s’il y a autre chose sur la table !

Ingrédients

6 œufs

1 tasse de lait

1 tasse de farine

1/4 de tasse de sucre

Corps gras au choix (Marysol préfère le gras de canard, mais le beurre et l’huile de noix de coco font également l’affaire)

Préparation

Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Y mettre les poêles en fonte (8 pouces de diamètre) pour qu’elles soient très chaudes. Dans un contenant ou un bol à hauts rebords, ajouter tous les ingrédients sauf le corps gras. Passer l’appareil au bras mélangeur jusqu’à ce qu’il n’y ait presque plus de grumeaux. Avec un linge sec ou une mitaine de four, retirer les poêles en fonte. Y ajouter une grosse cuillère à soupe de corps gras et bien distribuer dans la poêle en faisant un mouvement circulaire. Y déposer une louche (8 oz) d’appareil à crêpe et enfourner pour 8 à 10 minutes. Les côtés de la crêpe seront bien dorés et croustillants, le fond/centre, encore moelleux. On peut aussi faire cuire des mini-pascades dans des moules à muffins. Cette recette donnera une douzaine de petites crêpes soufflées.

Baklava déjeuner

PHOTO MARIE-ÈVE CAPLETTE, FOURNIE PAR GUY SAINT-JEAN ÉDITEUR Baklava déjeuner de la nutritionniste Marie-Ève Caplette

On mélange une purée de sésame avec du yogourt et on garnit le tout de dattes, de noix et de fruits. Nous voilà avec un baklava déjeuner ! Une recette « super simple » à confectionner, mentionne la nutritionniste Marie-Ève Caplette.

Pour une grosse portion ou deux portions modérées

Ingrédients

Purée au sésame :

6 dattes dénoyautées

1 c. à soupe de beurre de sésame (tahini)

3 c. à soupe d’eau

1 pincée de cannelle moulue

Yogourt :

250 g (1 tasse) de yogourt grec nature

1 datte, dénoyautée et coupée finement

1 c. à soupe de graines de grenade

1 c. à soupe de pistaches, hachées

1/2 c. à thé de graines de sésame

1/2 c. à thé de miel

Préparation

Purée au sésame

1. Mettre les dattes, le beurre de sésame, l’eau et la cannelle dans un petit bol allant au micro-ondes. Cuire 45 secondes à intensité maximale. Battre à l’aide d’une fourchette jusqu’à l’obtention d’une purée. Réserver.

Yogourt

2. Dans un bol, à l’aide d’une fourchette, mélanger le yogourt et la purée au sésame. Garnir du reste des ingrédients.

Souper pour la fête des Mères

Un carpaccio de homard et sa vinaigrette à l’églantier

PHOTO NIGEL QUINN, COLLABORATION SPÉCIALE Le carpaccio de homard et sa vinaigrette à l’églantier, de Joanne Vigneau

Plusieurs fruits de mer sont de saison en mai juste à temps pour la fête des Mères. Alors on en profite pour cuisiner le homard avec cette recette qui met l’eau à la bouche.

Pour cette recette de Joanne Vigneau, chef propriétaire du restaurant La table des Roy et de la boutique Gourmande de nature, aux Îles-de-la-Madeleine, qu’on peut servir comme plat principal, il vaut mieux congeler un peu les queues de homard. Il sera ainsi plus facile de les tailler en tranches.

Pour 4 personnes

Ingrédients pour le carpaccio de homard

2 queues de homard non cuites

1 oignon vert haché

1 pomme verte taillée en juliennes

Jeunes pousses de radis

Coriandre fraîche

Ingrédients pour la vinaigrette

300 ml d’huile végétale

60 ml de vinaigre de riz

1 c. à soupe de gingembre frais

7,5 ml d’ail

2 c. à soupe de beurre d’églantier (en vente notamment chez Gourmande de nature) ou, sinon, remplacer par de la purée de mangues

Poudre de wasabi au goût

1 c. à soupe de tige de citronnelle hachée

Sel et poivre au goût

1/2 c. à thé de yuzu

1/2 c. à thé d’huile de sésame

Préparation

Couper les queues (encore légèrement gelées) en tranches fines. Mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette. Étaler les tranches de homard dans une assiette. Arroser de 1 à 2 c. à soupe de vinaigrette. Décorer avec les oignons verts, les pousses de radis et les juliennes de pomme verte.

Le reste de la vinaigrette servira à agrémenter d’autres salades.

Salade d’asperges, bacon et œuf poché en entrée

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Cette recette de François Blais, chef du Bistro B, est parfaite pour accompagner notre plat principal ou pour être servie en entrée. Elle met également en valeur les asperges du Québec qui commencent à apparaître sur les étals des marchés et des épiceries.

Pour 4 personnes

Ingrédients

24 belles grosses asperges

Une larme d’huile d’olive

4 gros œufs de ferme

4 tranches de 90 g chacune du bacon

1 échalote française ciselée

30 ml de vin blanc

15 ml de vinaigre blanc pour la cuisson des œufs

Sel et poivre du moulin

Préparation pour les asperges

1. Laver et couper la queue des asperges. Les passer légèrement à l’huile et les assaisonner avant de les griller ou de les sauter à la poêle. Il est inutile de les éplucher, car les asperges locales sont tendres jusqu’à la pointe. Ne pas les surcuire non plus, on les veut bien croquantes.

Préparation pour le bacon

2. Rôtir doucement à la poêle les 4 tranches de bacon jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées puis les réserver. Égoutter l’excédent de gras et faire suer sans coloration les échalotes. Déglacer au vin blanc et réduire presque à sec. Cette concoction servira de vinaigrette.

Préparation pour les œufs

3. Porter 3 litres d’eau à ébullition et ajouter le vinaigre. Casser les œufs et les faire pocher 3 minutes.

4. Déposer une belle grosse tranche de bacon au fond d’une assiette, ajouter les asperges et un œuf bien coulant. Napper d’échalotes au vin blanc. Vous pourriez y ajouter des croûtons de pain pour une version plus gourmande et même remplacer le lard par une délicate tranche d’omble ou d’esturgeon fumé.

Boulettes grillées au BBQ

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Boulettes grillées (kababis)

Envie de sortir le barbecue pour célébrer la fête des Mères et le retour du beau temps ? Pourquoi ne pas essayer de faire des kababis ? Ce sont des boulettes de la Géorgie parfumées à la perfection, qui sont délicieuses avec de la sauce aux prunes (tomatillos) ou de l’ajika. Avec une sauce rapide au yogourt et au concombre (moins typique, peut-être), c’est également divin !

Pour 4 personnes (doubler pour un plus gros groupe)

Ingrédients

225 g de bœuf ou d’agneau haché

225 g de porc haché

1 œuf

1 gousse d’ail moyenne

2 c. à soupe de barberries séchées (fruits de l’épine-vinette) *

1/4 de c. à thé de cumin moulu

1/3 de c. à thé de graines de coriandre moulues

1/3 de tasse de coriandre fraîche finement hachée

1/2 tasse d’oignon finement haché

1/3 de tasse de chapelure

1/2 c. à thé de sel de mer

Poivre moulu

10 tranches de bacon

* Les barberries ressemblent à des raisins de Corinthe, mais sont beaucoup plus acidulées. On les retrouve surtout dans la cuisine iranienne. Ici, ces petites baies séchées s’achètent dans des épiceries perses comme Akhavan. Elles peuvent être remplacées par des canneberges séchées (pas trop sucrées), coupées en quartiers.

Préparation

Bien mélanger tous les ingrédients, sauf le bacon, couvrir et réfrigérer pendant au moins une heure.

Faire chauffer le barbecue (ou le four, dans le pire des cas !) à 500 °F.

Avec la viande, façonner 10 boulettes ovales bien compactes. Entourer chaque kababi d’une tranche de bacon.

Dans la recette d’origine, les boulettes sont enfilées sur des brochettes. Nous avons sauté cette étape et fait cuire librement sur le gril, en tournant plusieurs fois, de 14 à 18 minutes. Servir chaud.

Desserts pour la fête des Mères

Gâteau au chocolat dans une tasse

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DE L’HOMME Gâteau au chocolat dans une tasse

Impossible de faire plus simple que ce gâteau ! Pour mesurer les ingrédients, une seule cuillère suffit, et la cuisson se fait dans une tasse, au four à micro-ondes. Les enfants peuvent même en cuisiner un eux-mêmes pour l’offrir à maman.

Préparation : 5 minutes

Cuisson : 1 minute

Rendement : 1 portion

Ingrédients

3 c. à café de cacao

3 c. à café de farine tout usage

3 c. à café de sucre

1/2 c. à café de poudre à pâte

2 c. à café d’huile végétale ou de beurre fondu

4 c. à café de crème ou de lait

1/2 c. à café d’essence de vanille

1 petite poignée de pépites de chocolat noir

Préparation

Dans un bol, mélanger le cacao, la farine, le sucre et la poudre à pâte. Dans un autre bol, mélanger l’huile, la crème et la vanille, puis ajouter les ingrédients humides aux ingrédients secs. Bien mélanger. Incorporer les pépites et verser la préparation dans une tasse allant au four à micro-ondes. Cuire une minute… et c’est prêt ! Déguster tel quel ou napper de pâte à tartiner, de crème fouettée ou de crème glacée.

Gâteau chiffon à la cassonade et à l’orange

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Le gâteau chiffon à la cassonade et à l’orange du pâtissier Patrice Demers

N’ayez pas peur de vous lancer, la recette du parfait gâteau de Patrice Demers n’a rien de sorcier. Munissez-vous des bons ingrédients, et d’une balance pour calculer les quantités exactes, et le tour sera déjà presque joué. Maman et les invités seront impressionnés !

Pour 8 convives

Cuisson : 1 heure

Ingrédients

5 gros œufs, blancs et jaunes séparés, à température ambiante

160 g + 70 g de cassonade

Le zeste de 1 orange

60 g d’huile de canola

60 g d’eau

130 g de farine

1 c. à thé de poudre à pâte

1/2 c. à thé de sel

Préparation

Préchauffer le four à 165 °C (325 °F).

Dans un bol, à l’aide d’un fouet, bien mélanger les jaunes avec les 160 g de cassonade et le zeste d’orange.

Ajouter l’huile de canola et l’eau ; bien mélanger.

Tamiser la farine, la poudre à pâte et le sel ; les incorporer au premier mélange à l’aide d’un fouet.

Au malaxeur, fouetter les blancs d’œufs à vitesse moyenne. Lorsqu’ils sont bien mousseux, ajouter le reste de la cassonade et fouetter jusqu’à l’obtention d’une meringue ferme et brillante.

Plier le mélange à l’aide d’une spatule pour incorporer les blancs montés en neige en 2 fois dans la pâte.

Verser l’appareil dans un moule à cheminée de 10 po (25 cm). Il est important d’utiliser un moule non antiadhésif et non graissé. Ainsi, quand le moule sera retourné, la pâte collera aux parois alors que la gravité attirera le gâteau vers le bas, ce qui permettra d’obtenir une pâte encore plus aérée.

Enfourner pour environ 60 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au centre en ressorte propre.

Sortir le gâteau du four, renverser le moule et laisser le gâteau tempérer à l’envers pour 2 heures.

Décoller le gâteau du moule à l’aide d’une petite spatule ou d’une lame de couteau et le renverser sur une assiette.

Bon à savoir : le gâteau se conserve 2 jours à la température ambiante, enveloppé de pellicule plastique. Il peut aussi être congelé, bien emballé.

Ingrédients pour la chantilly au chocolat blanc et au thé chai

250 g + 500 g de crème 35 % à fouetter

1/4 c. à thé de sel

4 c. à soupe de Thé chai

250 g de chocolat blanc (le préféré de Patrice Demers est l’Opalys de Valrhona)

Préparation de la chantilly au chocolat blanc et au thé chai

Dans une casserole, porter à ébullition 250 g de crème, le sel et le thé chai. Retirer du feu, couvrir et laisser infuser 5 minutes.

Déposer les pastilles de chocolat dans un bol. Verser la crème au thé dans un tamis fin directement sur les pastilles ; laisser reposer 30 secondes.

À l’aide d’un fouet ou, encore mieux, d’un mélangeur à immersion, émulsionner la crème et le chocolat jusqu’à l’obtention d’une texture parfaitement lisse.

Tout en mélangeant, verser les 500 ml de crème froide restants et bien émulsionner.

Transférer dans un contenant qui ferme hermétiquement et laisser figer au réfrigérateur pendant au moins 12 heures.

Montage

Fouetter la chantilly à vitesse moyenne jusqu’à l’obtention de pics mous. Il est important de ne pas trop fouetter la crème, elle risquerait d’être trop ferme et granuleuse. Servir le gâteau accompagné de chantilly – vous pouvez le décorer à la douille ou à l’aide d’une spatule –, de la salade de clémentines et des pistaches. Pensez à laisser un peu de chantilly en extra dans un joli bol de service, pour les gourmands qui voudraient un petit extra sur leur part de gâteau.

Le détail de Patrice : après avoir glacé le gâteau, Patrice Demers saupoudre, à l’aide d’un tamis, de la poudre de thé noir ou chai : un détail du plus bel effet.

