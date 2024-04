Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère une recette qui vous donnera l’eau à la bouche.

Le chef de la cabane à sucre du Pied de cochon, Vincent Dion-Lavallée, nous livre son interprétation gourmande des fèves au lard de son beau-père, Jean-Claude. « Quand j’’ai découvert cette recette, on l’’a tout de suite intégrée au menu de la Cabane, façon Pied de cochon en y ajoutant du canard. Elle est juste délicieuse. La cassonade permet de réduire le coût de la recette, tout en conservant le goût de l’’érable et de la mélasse. » N’’importe quelle pièce de viande à braiser pourrait être utilisée dans cette recette, précise-t-il. Cuite lentement, la viande transposera ses saveurs dans les haricots. On pourrait, à la limite, y ajouter des tomates ou des légumes. Mais à bien y réfléchir, « c’est bon comme ça. Des bines, faut que ça reste des bines ! »

Rendement : de 6 à 8 portions d’accompagnement

Ingrédients

400 g (2 tasses) de haricots blancs navy

200 g (1/2 lb) de lard salé coupé en lardons

200 g (1/2 lb) de cuisse de canard désossée (ou une cuisse de canard gavé avec os)

2 oignons de taille moyenne, ciselés

125 g (1/2 tasse) de cassonade

125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable

150 ml (3/5 de tasse) de mélasse

Sel et poivre

Préparation

1. Faire tremper les haricots blancs pendant 12 heures (ou toute une nuit) dans beaucoup d’eau. Le lendemain, égoutter les haricots en jetant l’eau de trempage.



2. Les pocher dans une nouvelle eau frémissante jusqu’à cuisson complète (avec une légère résistance sous la dent), soit environ 30 minutes. Assembler tous les ingrédients.



3. Cuire au four à 350 °F (180 °C) pendant environ 3 heures, ou à 200 °F (90 °C) pendant toute une nuit. Si la sauce est trop liquide, la faire réduire légèrement sur le feu. Rectifier l’assaisonnement au besoin.

Publié sur lapresse.ca le 2 mai 2020.