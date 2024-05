« J’ai composé cette recette parce que je trouve que plusieurs recettes de végéburgers manquent de protéines et de saveur, indique Isabelle Côté, nutritionniste. Celle-ci contient beaucoup de lentilles et des noix, pour rendre la galette plus rassasiante. Les patates douces rôties ajoutent une saveur sucrée, en plus de lier le mélange et d’offrir plusieurs vitamines et minéraux présents dans les légumes. » Pour un burger végétalien, il est possible d’enlever l’œuf.

La Presse

Pour 6 burgers

Ingrédients pour les galettes

300 g de patate douce pelée, en cubes de 2 cm (1 po) (environ 1 patate douce)

125 g d’oignon coupé en lanières (1 oignon moyen)

125 ml (1/2 tasse) de noix de Grenoble (ou pacanes, graines de citrouille)

15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive

500 ml (2 tasses) de lentilles très cuites (ou 1 boîte de conserve de 540 ml de lentilles égouttées et rincées)

1 gousse d’ail hachée (ou 5 ml de poudre d’ail)

1 œuf

60 ml (1/4 de tasse) de sauce barbecue (ou ketchup)

7,5 ml (1 1/2 c. à thé) d’assaisonnement au chili (ou poudre de chili)

5 ml (1 c. à thé) d’origan séché

2,5 ml (1/2 c. à thé) de paprika fumé

1,25 ml (1/4 de c. à thé) de sel

1,25 ml (1/4 de c. à thé) de poivre moulu

125 ml (1/2 tasse) de chapelure

125 ml (1/2 tasse) de flocons d’avoine

Ingrédients pour les garnitures

Oignon

Tomate

Avocat

Laitue

Fromage

Mayonnaise à l’ail

Sauce barbecue

Préparation

1. Préchauffer le four à 375 °F (190 °C).



2. Dans un bol, enrober les cubes de patate douce, les oignons et les noix dans l’’huile d’olive. Saler légèrement.



3. Déposer les légumes et les noix sur une plaque recouverte d’un papier parchemin et cuire au four pendant 20 minutes.



4. Retourner les légumes et les noix et poursuivre la cuisson encore 20 minutes. Laisser tiédir.



5. Dans le récipient du robot culinaire, ajouter les patates douces, les oignons, les noix et le reste des ingrédients, à l’exception de la chapelure et des flocons d’avoine.



6. Hacher jusqu’à l’obtention d’une texture grossière, sans être homogène.



7. Mettre le mélange dans un grand bol. Ajouter la chapelure et les flocons d’avoine. Bien mélanger.



8. Former les galettes en utilisant pour chacune 125 ml (1/2 tasse ou 140 g) de mélange.



9. Cuire au four à 375 °F (190 °C) sur la plaque pendant 15 minutes.



10. Retourner les galettes avec une spatule et poursuivre la cuisson encore environ 15 minutes, jusqu’à ce que le dessus commence à rôtir.



11. Servir sur un pain aux grains entiers ou blanc et garnir des condiments de votre choix.

Conservation

La recette peut facilement être doublée. Les galettes peuvent être congelées une fois cuites.

Source : recette d’Isabelle Côté, nutritionniste.

Publié sur lapresse.ca le 8 juillet 2019.