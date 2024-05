La saison du barbecue est enfin commencée. On vous suggère des recettes classiques à faire sur le grill – et d’autres qui sortent des sentiers battus.

La Presse

Quoi faire et quoi manger cet été sur le barbecue ?

Voici une sélection de nos meilleures recettes sur le BBQ.

Le Mitch Ribs

Un burger avec des côtes levées et de bonnes asperges du Québec ? On dit oui !

Rendement : 4 sandwichs

Temps de préparation : 1 h 30 min

Ingrédients

4 pains ronds briochés de votre boulangerie préférée

20 asperges fraîches du Québec, divisées en deux paquets de 12 et 8 asperges chacun

3 c. à soupe de raifort

3 c. à soupe de mayonnaise maison ou du commerce

Quelques petites feuilles de basilic grec

Côtes levées*

2 kg de côtes levées de porc du Québec

1 oignon, coupé en deux

1/2 bouquet de coriandre fraîche

2 c. à soupe de poudre de piment coréen gochugaru

5 gousses d’ail

750 ml d’eau

Sel

Sauce barbecue, au goût

4 tranches de fromage Provolone (environ 15 g par tranche)

* Pas envie ou le temps de cuire vos propres côtes levées ? Vous pouvez toujours vous procurer des côtes levées déjà cuites, offertes en épicerie.

Préparation

Préchauffer le four à 350 °F. Assaisonner les côtes levées avec le gochugaru et le sel. Déposer dans un plat allant au four et ajouter la coriandre, l’oignon, l’ail et l’eau. Cuire pendant environ une heure. Pendant ce temps, préparer les asperges à la mayonnaise au raifort. Prendre le paquet de 12 asperges, les émincer finement en biseau, à la mandoline ou avec un couteau affûté, puis déposer le tout dans un bol. Dans un petit bol, mélanger la mayonnaise et le raifort. Ajouter la mayonnaise au raifort aux asperges, mélanger délicatement, puis assaisonner au goût avec du sel et du poivre. Préchauffer le barbecue à feu vif (il est aussi possible de faire ces prochaines étapes au four). Prendre le deuxième paquet de 8 asperges, les arroser d’un filet d’huile d’olive, assaisonner de sel et de poivre, puis les faire cuire pendant quelques minutes sur le gril en le retournant fréquemment pour qu’elles soient bien colorées, tout en veillant à ne pas trop faire cuire pour qu’elles restent croquantes. Lorsque les côtes levées sont cuites, déposer sur une planche et enlever les os. Couper quatre bonnes pièces de côtes levées pour les sandwichs. Badigeonner de sa sauce barbecue favorite, au goût, et déposer la viande sur le gril. Laisser griller quelques instants, jusqu’à ce que la sauce soit légèrement collante, puis ajouter une tranche de fromage sur chaque morceau de viande. Continuer à griller la viande quelques minutes, jusqu’à ce que le fromage soit fondu.

Consultez l’article original

Maïs grillé sur le barbecue

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE On fait cuire notre maïs directement sur le BBQ pour un maximum de saveurs.

2 à 4 portions

Ingrédients

Ficelle à rôti

4 épis de maïs sucré dans leurs feuilles

6 c. à soupe de beurre à la température ambiante

2 c. à soupe de persil plat frais, émincé

1 gousse d’ail, émincée

Gros sel et poivre noir

Préparation

Préparer le gril pour cuisson à chaleur directe et préchauffer à température élevée. Enlever les feuilles du maïs en commençant par la pointe de l’épi. Laisser les feuilles attachées à l’autre extrémité. Débarrasser l’épi des filandres et tirer vers l’arrière les feuilles qui ont été conservées, puis les attacher avec une ficelle. Dans un bol, fouetter le beurre, le persil et l’ail jusqu’à consistance légère et crémeuse. Badigeonner légèrement les épis avec un peu de beurre assaisonné. Poser les épis sur le gril de manière que les feuilles soient éloignées du feu. Griller le maïs de 8 à 12 min, jusqu’à ce que les grains soient brunis tout autour de l’épi. Les retourner au besoin et les badigeonner de beurre assaisonné ; saler et poivrer généreusement. Servir immédiatement.

Consultez l’article original

Filet de porc sur le BBQ

PHOTO NADZEYAPHOTO, GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Le filet de porc, une recette parfaite pour la saison du BBQ.

Pour 4 personnes

Ingrédients

4 x 200 g de filets de porc

3 c. à soupe de sirop d’érable pour la marinade

1/2 tasse de sirop d’érable

1 branche de céleri, coupée en petits cubes

1 carotte, coupée en cubes

1 oignon coupé en cubes

1 c. à soupe de gingembre frais émincé ou râpé

1/4 de tasse de feuilles de coriandre émincées

1 c. à thé de poivre noir en grains, écrasé sous une cuillère de bois

1 c. à soupe de xérès sec (ou à défaut de marsala sec)

1 c. à soupe d’huile de sésame

4 c. à soupe de sauce soja

Sauce

1/4 c. à thé de zeste d’orange

Le jus de trois oranges

Le jus d’un citron

2 échalotes finement émincées

5–6 gouttes d’huile de chili japonaise

Préparation

Combinez tous les ingrédients de la marinade, ajoutez les filets et laissez mariner deux jours au frigo. Au moment de préparer, retirez les filets de la marinade et frottez bien. Réservez la marinade. Nappez les filets sur toutes les faces avec les 3 c. à soupe de sirop d’érable et faites griller sur un barbecue à température moyenne ou au four à 375 oF pendant 20 minutes environ. Pour la sauce : dans un poêlon, filtrez le jus de la marinade. Ajoutez les jus d’orange et de citron. Ajoutez les échalotes et amenez à ébullition, puis laissez réduire à feu moyen jusqu’à ce que la sauce épaississe. Un peu avant la fin de la cuisson, ajoutez l’huile de chili et le zeste d’orange. Nappez bien les filets de porc avec cette réduction.

Consultez l’article original

Brochettes de tofu tandoori de Geneviève O’Gleman

PHOTO MAUDE CHAUVIN, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DE L’HOMME Cette recette de tofu tandoori est aussi originale que rapide.

La nutritionniste Geneviève O’Gleman partage une recette originale de brochettes de tofu tandoori. « C’est vraiment ce que j’aime du BBQ, souligne-t-elle. Sortir des sentiers battus, avec très peu d’ingrédients. »

On peut accompagner nos brochettes d’une recette de salade verte, de riz basmati et de pain naan.

Portions : 6

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

1 bloc de 350 ou 450 g de tofu extraferme

1 bloc de 350 g de paneer (voir note)

1 petit oignon rouge

2 limes

60 ml (1/4 tasse) de pâte de cari tandoori

15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive

Préparation

Couper le tofu, le paneer et l’oignon en cubes. Couper les limes en deux. Dans un bol moyen, mélanger la pâte de cari et l’huile. Ajouter le tofu, le paneer et l’oignon. Mélanger pour bien les enrober. Préchauffer le barbecue à puissance élevée pour atteindre environ 290 °C (550 °F). Enfiler le tofu sur des brochettes en alternant avec les oignons et le paneer. Réduire la puissance du barbecue à feu moyen pour atteindre environ 200 °C (400 °F). Déposer les brochettes et les demi-limes sur la grille du barbecue, fermer le couvercle et cuire de 12 à 15 minutes ou jusqu’à ce que le tofu soit bien doré. Pendant la cuisson, retourner les brochettes à deux reprises. Déposer 1 ou 2 brochettes dans chaque assiette. Presser les limes sur les brochettes.

Cette recette est meilleure préparée à la dernière minute, mais se conserve quatre jours au réfrigérateur.

Note de Geneviève O’Gleman : « Le paneer est un fromage frais non salé d’origine indienne qui ne fond pas lorsqu’on le cuit. Au goût délicat, il s’imprègne des saveurs avec lesquelles on l’agence. On le trouve emballé sous vide dans la section des produits laitiers des marchés moyen-orientaux (comme Adonis) ou indiens et dans certaines épiceries. »

Consultez l’article original

Un saumon original sur le grill

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Saumon grillé glacé au sirop de merisier

Le sirop de merisier est mis en valeur dans cette recette de saumon grillé glacé du chef Stéphane Modat. On peut le substituer par du sirop d’érable. Le saumon peut être servi froid avec une mayonnaise, précise le chef, ou chaud accompagné d’un riz brun aux champignons.

Donne 4 portions

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

125 ml (1/2 tasse) de cidre de pomme

50 g (1/4 de tasse) de sucre

30 ml (2 c. à soupe) de sirop de merisier

15 ml (1 c. à soupe) de poivre concassé

680 g (1 1/2 lb) de filet de saumon

15 ml (1 c. à soupe) d’huile olive

Sel

Préparation

Préchauffer le barbecue à puissance maximale. Dans une casserole, mettre le cidre et le sucre et laisser réduire jusqu’à consistance sirupeuse. Ajouter le sirop de merisier et le poivre et mélanger. Réserver. Badigeonner le filet de saumon d’huile d’olive et assaisonner avec le sel. Cuire le saumon sur le barbecue côté chair environ 5 minutes. Retourner le filet et le badigeonner avec la laque de merisier. Éteindre le barbecue, fermer le couvercle et poursuivre la cuisson du poisson pendant 10 minutes. Badigeonner une dernière fois avant de servir.

Consultez l’article original

Burgers de poulet d’inspiration asiatique

PHOTO ANTOINE SICOTTE, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS CARDINAL Pour faire changement du burger classique, pourquoi ne pas essayer au poulet ? Antoine Sicotte nous propose le Burger Bong.

« Les gens ont tendance à être pris dans les mêmes recettes de poulet », constate Antoine Sicotte, dit le cuisinier rebelle. Il nous propose donc les Burgers Bong, d’influence américano-asiatique, tirés de son livre 100 % poulet, du four au BBQ. « L’outil – le burger – est classique, mais il y a des saveurs inattendues à l’intérieur », souligne le cuisinier. Le chef offre une recette de salade en prime.

Préparation : 20 minutes

Marinage : 10 minutes

Cuisson : 10 minutes

Portions : 6

Ingrédients pour la salade

1 lb (454 g) de mélange de chou haché

1/2 tasse (125 ml) d’huile végétale

1 c. à soupe (15 ml) d’huile de sésame

1/4 de tasse (60 ml) de jus de lime

Zeste de 1 lime

3 c. à soupe (45 ml) de sirop d’érable

1/2 tasse (125 ml) de coriandre, hachée

2 oignons verts, émincés

2 c. à thé (10 ml) de sauce de poisson

1 c. à thé (5 ml) de gingembre frais, râpé

Sel et poivre du moulin

Ingrédients pour la mayo

1 tasse (250 ml) de mayonnaise

1 c. à soupe (15 ml) de sauce piquante de type sriracha

1 c. à thé (5 ml) de sauce soya

2 c. à thé (10 ml) de raifort

1 c. à thé (5 ml) de gingembre frais râpé

Ingrédients pour les boulettes

2 lb (900 g) de poulet haché

1 œuf

1/3 de tasse (80 ml) de sauce hoisin

1 c. à soupe (15 ml) de sauce soya

1 c. à soupe (15 ml) de gingembre frais, râpé

1/4 de tasse (60 ml) de coriandre fraîche, hachée

2 oignons verts, émincés

1 1/2 tasse (375 ml) de chapelure panko

Poivre du moulin

6 pains à hamburger au sésame

Préparation

Préchauffer le barbecue ou le four à 400 °F (200 °C). Dans un bol, mélanger tous les ingrédients pour la salade. Réserver au réfrigérateur. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients pour la mayo. Réserver au réfrigérateur. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients pour les boulettes. Réfrigérer pendant 10 minutes. Former 6 boulettes avec l’appareil et faire cuire environ 4 minutes de chaque côté. Si la cuisson se fait au barbecue, bien huiler les grilles et les boulettes pour éviter qu’elles ne collent. Griller les pains légèrement. Assembler les burgers : tartiner de mayo les pains grillés, ajouter sur chacun une boulette ainsi qu’une bonne quantité de salade de chou.

Consultez l’article original

Pelures de patates garnies sur le grill

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Pelures de pommes de terre garnies

Un classique du Midwest américain, ces « pelures de pommes de terre » (ou potatoe skins) sont aussi délicieuses que nourrissantes, et parfaites pour l’apéro ! Nous vous proposons deux garnitures, mais elles s’apprêtent à (presque) toutes les sauces… laissez-vous guider par vos envies !

Rendement : entre 16 et 20 pommes de terre, pour 4 à 8 personnes

Ingrédients pour les pommes de terre

• 8-10 petites pommes de terre Yukon Gold

• 2 c. à table d’huile d’olive

• Sel et poivre

Ingrédients pour la garniture à la viande

• 1/2 tasse de crème fraîche

• 1/4 de tasse de sauce aux canneberges du commerce

• 12 tranches minces de spalla cruda (jambon d’épaule cru) ou de magret de canard séché

Ingrédients pour la garniture au poisson

• 1/2 tasse de crème fraîche

• 3 c. à table d’œufs de saumon

• 2 c. à table de ciboulette hachée finement

Préparation

Les pommes de terre peuvent être cuites sur le gril ou, à l’avance, au four à 180 °C (350 °F). Couper chaque pomme de terre en deux sur le sens de la longueur. Avec une petite cuillère, évider chaque morceau, en laissant environ 1/2 cm de chair pour former des coquilles. Badigeonner l’extérieur et l’intérieur de chaque morceau de pomme de terre avec de l’huile d’olive. Cuire sur le gril, face évidée vers le bas ou sur une plaque recouverte de papier parchemin au four. Sur le barbecue, cuire les pommes de terre 15 minutes, puis retourner chaque morceau côté peau vers le bas. Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que chaque morceau soit tendre et que sa surface soit dorée et croustillante. Laisser tiédir hors du feu avant de garnir. Au four, cuire les pommes de terre environ 30 minutes jusqu’à ce que chaque morceau soit tendre et que sa surface soit dorée et croustillante. Laisser tiédir hors du feu avant de garnir. Garnir chaque morceau avec un peu de crème fraîche, puis une petite quantité des autres garnitures à votre convenance. Servir immédiatement ou réchauffer sur le feu au besoin.

Consultez l’article original

Sauce BBQ facile

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Un classique du grill : la sauce BBQ, encore meilleure quand on la prépare soi-même.

La sauce BBQ tirée du livre Le Barbecue, c’est plus qu’un show de boucane, de l’équipe de la boucherie Le Boucan, promet d’élever votre recette de côtes levées ou de filet de porc.

Donne 2 tasses (500 ml)

Ingrédients

1 petit oignon haché

1/2 tasse (125 ml) de whisky

3 c. à soupe de pâte de tomates

2 tasses (500 ml) de ketchup

3/4 de tasse (180 ml) de mélasse

1/4 de tasse (60 ml) de cassonade foncée

1/4 de tasse (60 ml) de sauce Worcestershire

3 c. à soupe de vinaigre de cidre

1/2 c. à thé de fumée liquide (on en trouve en épicerie avec les sauces et les marinades)

1 c. à soupe de gomme de xanthane (on en trouve en épicerie avec la farine et les mélanges à gâteau)

Sel et poivre, au goût

Préparation

Dans une casserole, à feu moyen, faire suer l’oignon. Déglacer avec le whisky. Ajouter la pâte de tomates et cuire 2 minutes. Ajouter le reste des ingrédients. Laisser mijoter pendant 1 heure. Conserver au frigo jusqu’à 5 jours.

Consultez l’article original

Hot-dog Karayib

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le hot-dog Karayib, de Michèle Des Rosiers

Comment égayer le fameux hot-dog sur le barbecue ? Avec cette recette d’inspiration caribéenne.

Pour 12 hot-dogs

Ingrédients

1 ananas (ou deux boîtes de conserve d’ananas tranchés, sans le jus)

1 c. à soupe de moutarde de Dijon

1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne

1 c. à soupe de moutarde jaune

1 c. à soupe de miel

1 c. à soupe de vinaigre de riz

1 c. à thé de sel

1 œuf

750 ml d’huile végétale 2 gros cornichons à l’aneth

2 gros cornichons sucrés

½ chou de Savoie

½ oignon rouge

4–5 branches de menthe fraîche

Pikliz de chez Bonne Bouffe Créole

12 pains à hot-dog

12 saucisses à hot-dog

Préparation

Allumer le four à 375 °F. Parer un ananas et faire des tranches de 1 cm d’épaisseur ; déposer sur une plaque tapissée de papier parchemin et badigeonner d’huile végétale. Cuire entre 45 et 60 minutes en les retournant à mi-cuisson. Une fois refroidis, couper en dés. Réserver.

Mayonnaise cornichons, miel et 3 moutardes

Dans un robot culinaire, mettre : 1 c. à s. de moutarde de Dijon, 1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne, 1 c. à soupe de moutarde jaune, 1 c. à soupe de miel, 1 c. à soupe de vinaigre de riz, sel et poivre et 1 œuf. Démarrer le robot culinaire et monter la mayonnaise avec 750 ml d’huile végétale en un mince filet pendant que le robot tourne à vitesse maximale. Une fois la mayonnaise montée, ajouter 2 cornichons à l’aneth et 2 gros cornichons sucrés coupés en dés. Réserver.

Salade de chou

Dans un grand bol, mélanger puis réserver : ½ chou de Savoie émincé, ½ oignon rouge émincé, ½ tasse de mayonnaise cornichons, miel et 3 moutardes, des feuilles de menthe hachées, sel et poivre, l’ananas rôtis en dés.

Montage

Griller les saucisses et les pains, puis garnir dans cet ordre : mayonnaise cornichons, miel et 3 moutardes ; saucisse grillée ; salade de chou et ananas rôtis ; pikliz ; feuilles de menthe.

Consultez l’article original

Huîtres sur le grill avec beurre bagna cauda

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Huîtres avec beurre bagna cauda

On se sent aventureux ? On essaie les fruits de mer, ici les huîtres, sur le grill.

Ingrédients

Une douzaine d’huîtres

6 c. à thé de beurre bagna cauda (voir ci-dessous)

1/4 de tasse de parmesan râpé

Feuilles de mini-oseille ou autre herbe fraîche au goût

Piment coréen ou autre piment séché broyé

Préparation

Ouvrir les huîtres et laisser sur la demi-coquille. Déposer une cuillère à thé de beurre bagna cauda sur chacune d’elles. Déposer les 12 huîtres sur un gril bien chaud et cuire jusqu’à ce que le beurre bouillonne. Ajouter une cuillère à thé de parmesan à chaque huître. Retirer du feu. Garnir avec un peu de piment et une feuille de mini-oseille.

Beurre bagna cauda

Pour environ 1 tasse de beurre (se conserve au réfrigérateur pendant environ deux semaines)

Ingrédients

125 ml de crème

60 ml de lait

10 filets d’anchois dans l’huile

2 gousses d’ail

1/4 de livre (1 bâtonnet) de beurre

Préparation

Faire chauffer le lait et la crème dans une casserole moyenne. Ajouter les anchois et l’ail. Cuire à feu doux pendant 30 minutes. Pendant ce temps, faire fondre le beurre dans une petite casserole. Verser doucement dans le mélange de lait-crème. Utiliser un mélangeur à main pour émulsifier le tout, en s’assurant que les anchois et l’ail soient bien intégrés. Réfrigérer. On peut aussi utiliser ce beurre pour aromatiser ses pâtes, sur du pain grillé, etc.

Consultez l’article original