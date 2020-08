Le Burger Bong d’Antoine Sicotte. « C’est influencé par la cuisine du monde, avec des ingrédients accessibles », souligne le cuisinier.

Marie Allard

La Presse

Antoine Sicotte, dit le cuisinier rebelle, propose un septième livre de cuisine (en incluant celui sur les cocktails), 100 % poulet, du four au BBQ. Pourquoi consacrer 200 pages au poulet ? Pour minimiser la consommation de viande rouge, tant pour notre santé que pour celle de notre planète et celle de… notre portefeuille.

« Les gens ont tendance à être pris dans les mêmes recettes de poulet », constate Antoine Sicotte. Divisé par coupes (ailes, cuisses, pilons, hauts de cuisse, poitrines, poulet entier, haché), le livre propose plusieurs recettes goûteuses. Comme celle des Burgers Bong, d’influence américano-asiatique. « L’outil – le burger – est classique, mais il y a des saveurs inattendues à l’intérieur », souligne le cuisinier et musicien, qui vit à Saint-Lazare avec sa famille.

Burger Bong d’Antoine Sicotte

Préparation : 20 minutes

Marinage : 10 minutes

Cuisson : 10 minutes

Portions : six

Ingrédients

Salade

1 lb (454 g) de mélange de chou haché

1/2 tasse (125 ml) d’huile végétale

1 c. à soupe (15 ml) d’huile de sésame

1/4 de tasse (60 ml) de jus de lime

Zeste de 1 lime

3 c. à soupe (45 ml) de sirop d’érable

1/2 tasse (125 ml) de coriandre, hachée

2 oignons verts, émincés

2 c. à thé (10 ml) de sauce de poisson

1 c. à thé (5 ml) de gingembre frais, râpé

Sel et poivre du moulin

Mayo

1 tasse (250 ml) de mayonnaise

1 c. à soupe (15 ml) de sauce piquante de type sriracha

1 c. à thé (5 ml) de sauce soya

2 c. à thé (10 ml) de raifort

1 c. à thé (5 ml) de gingembre frais râpé

Boulettes

2 lb (900 g) de poulet haché

1 œuf

1/3 de tasse (80 ml) de sauce hoisin

1 c. à soupe (15 ml) de sauce soya

1 c. à soupe (15 ml) de gingembre frais, râpé

1/4 de tasse (60 ml) de coriandre fraîche, hachée

2 oignons verts, émincés

1 1/2 tasse (375 ml) de chapelure panko

Poivre du moulin

6 pains à hamburger au sésame

Préparation

1. Préchauffer le barbecue ou le four à 400 °F (200 °C).

2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients pour la salade. Réserver au réfrigérateur.

3. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients pour la mayo. Réserver au réfrigérateur.

4. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients pour les boulettes. Réfrigérer pendant 10 minutes.

5. Former 6 boulettes avec l’appareil et faire cuire environ 4 minutes de chaque côté. Si la cuisson se fait au barbecue, bien huiler les grilles et les boulettes pour éviter qu’elles ne collent.

6. Griller les pains légèrement.

7. Assembler les burgers : tartiner de mayo les pains grillés, ajouter sur chacun une boulette ainsi qu’une bonne quantité de salade de chou.

Source : 100 % poulet, du four au BBQ, d’Antoine Sicotte le cuisinier rebelle, Les éditions Cardinal