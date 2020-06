Geneviève O’Gleman lance un nouveau livre de cuisine alléchant, BBQ santé. C’est possible d’associer grillades et bouffe saine ? « Oui, c’est vraiment ce que j’ai voulu prouver avec ce livre, dit en rigolant Geneviève O’Gleman. Le BBQ est toujours associé à l’univers du gros steak, aux trucs gras et dégoulinants. On peut pourtant manger santé, travailler les marinades et les recettes, pour prendre soin de soi, prendre soin de la planète et profiter du BBQ. Tout ça est possible. »

Marie Allard

La Presse

La nutritionniste partage une recette originale de brochettes de tofu tandoori. « C’est vraiment ce que j’aime du BBQ, souligne-t-elle. Sortir des sentiers battus, avec très peu d’ingrédients. »

Le paneer est un fromage indien qu’on trouve en supermarché. « Il n’est pas salé comme le haloumi, observe Geneviève O’Gleman. Il a la même capacité de griller sans fondre. Avec la pâte de cari et la lime, on a vraiment quelque chose de super concentré en saveurs. »

Recette de brochettes de tofu tandoori de Geneviève O’Gleman

Portions : 6

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

• 1 bloc de 350 ou 450 g de tofu extra ferme

• 1 bloc de 350 g de paneer (voir note)

• 1 petit oignon rouge

• 2 limes

• 60 ml (1/4 tasse) de pâte de cari tandoori

• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DE L’HOMME Recette tirée du livre BBQ Santé, Geneviève O’Gleman

Préparation

1. Couper le tofu, le paneer et l’oignon en cubes. Couper les limes en deux.

2. Dans un bol moyen, mélanger la pâte de cari et l’huile. Ajouter le tofu, le paneer et l’oignon. Mélanger pour bien les enrober.

3. Préchauffer le barbecue à puissance élevée pour atteindre environ 290 °C (550 °F).

4. Enfiler le tofu sur des brochettes en alternant avec les oignons et le paneer.

5. Réduire la puissance du barbecue à feu moyen pour atteindre environ 200 °C (400 °F).

6. Déposer les brochettes et les demi-limes sur la grille du barbecue, fermer le couvercle et cuire de 12 à 15 minutes ou jusqu’à ce que le tofu soit bien doré. Pendant la cuisson, retourner les brochettes à deux reprises.

7. Déposer 1 ou 2 brochettes dans chaque assiette. Presser les limes sur les brochettes et servir avec du riz, du pain naan et une salade verte.

Cette recette est meilleure préparée à la dernière minute, mais se conserve quatre jours au réfrigérateur.

Note de Geneviève O’Gleman : « Le paneer est un fromage frais non salé d’origine indienne qui ne fond pas lorsqu’on le cuit. Au goût délicat, il s’imprègne des saveurs avec lesquelles on l’agence. On le trouve emballé sous vide dans la section des produits laitiers des marchés moyen-orientaux (comme Adonis) ou indiens et dans certaines épiceries. »

Valeur nutritive

Calories : 318

Protéines : 26 g

Lipides : 21 g

Glucides : 8 g

Fibres : 1 g

Sodium : 273 mg