Pour cuisiner dehors tout en restant bien au chaud, voici quatre recettes qui se préparent directement sur le gril (mais pas seulement). Chaque membre de la famille pourra même les savourer en restant près du feu s’il le souhaite.

Simon Chabot

La Presse

Tartes flambées (flammekueche)

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Tartes flambées (flammekueche)

La mince pâte des tartes flambées alsaciennes se prépare facilement et cuit rapidement sur un gril au charbon de bois ou au barbecue au gaz. Elle peut aussi servir à préparer des pizzas, au choix.

Rendement : une dizaine de flammekueche ou de pizzas

Ingrédients pour la pâte

• 250 g (soit environ 2 tasses) de farine tout-usage

• 2 c. à table d’huile d’olive

• 1/2 c. à thé de sel

Ingrédients pour la garniture alsacienne

• 1/2 tasse de crème sure ou de fromage quark

• 1/2 tasse de crème fraîche

• 1/2 c. à thé de muscade moulue

• 1/2 c. à thé de sel fin

• 1/4 c. à thé de poivre noir fraîchement moulu

• 1 gros oignon coupé en fines lamelles

• 150 g de lardons (ou 5-6 tranches de bacon coupées en dés)

Ingrédients pour la garniture margherita

• 240 ml de sauce tomate

• 1/2 c. à thé de sel

• 1/4 c. à thé de poivre noir fraîchement moulu

• 1 boule de mozzarella fraîche, effilochée avec les doigts

• 1/4 de tasse d’huile d’olive extra-vierge

• Feuilles de basilic

Préparation de la pâte

1. Verser la farine, l’huile d’olive et 1/2 tasse d’eau dans un grand bol. Mélanger à la main pour former une pâte souple. Pétrir la pâte pendant quelques minutes jusqu’à ce qu’elle devienne élastique.

2. Séparer la pâte en 10 petites boules bien lisses. Placer les boules sur une plaque recouverte de papier parchemin et laisser reposer à température ambiante pendant 30 minutes. La pâte peut aussi être réfrigérée à ce stade-ci pour une utilisation ultérieure,

3. Abaisser chaque boule pour former des cercles d’environ 15 cm de diamètre. L’épaisseur de chaque pâte ne devrait pas excéder 3 mm. Couvrir les cercles de pâte de papier parchemin. Réserver.

Préparation de la garniture alsacienne

4. Dans un petit bol, mélanger la crème fraîche, la crème sure, la muscade, le sel et le poivre.

5. Précuire les lardons ou le bacon dans une petite poêle à feu doux-moyen pendant 3 ou 4 minutes. La viande devrait être cuite, mais pas croustillante. Réserver dans une assiette recouverte de papier absorbant.

Cuisson

6. Étendre la moitié des cercles de pâte sur une grille bien chaude, et cuire 1 ou 2 minutes, où jusqu’à ce qu’ils soient légèrement colorés, avant de les retourner.

7. Pour des tartes flambées, étendre le mélange de crème fraîche au centre de chaque cercle avec le dos d’une cuillère, en laissant 1 cm sans garniture sur le rebord. Ajouter quelques lamelles d’oignon, puis une petite poignée de lardons ou de bacon, sur les cercles.

8. Pour des pizzas, étendre la sauce tomate avec le dos d’une cuillère au centre de chaque cercle, en laissant 1 cm sans garniture sur le rebord. Ajouter des filaments de mozzarella sur les cercles.

9. Cuire les tartes ou les pizzas pendant 3 à 5 minutes, jusqu’à ce que le dessous de chaque pâte soit bien coloré sans être brûlé. Au moment de servir les pizzas, ajouter un trait d’huile d’olive et quelques feuilles de basilic sur chacune d’entre elles. Saler et poivrer au goût.

10. Servir bien chaud, quitte à réchauffer chaque tarte ou pizza avant de la savourer.

Pelures de pommes de terre garnies

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Pelures de pommes de terre garnies

Un classique du Midwest américain, ces « pelures de pommes de terre » (ou potatoe skins) sont aussi délicieuses que nourrissantes. Nous vous proposons deux garnitures, mais comme pour des pommes de terre au four, elles s’apprêtent à (presque) toutes les sauces. De la brandade de morue ou du brie et des canneberges, des champignons avec du cheddar fort… laissez-vous guider par vos envies !

Rendement : entre 16 et 20 pommes de terre, pour 4 à 8 personnes

Ingrédients pour les pommes de terre

• 8-10 petites pommes de terre Yukon Gold

• 2 c. à table d’huile d’olive

• Sel et poivre

Ingrédients pour la garniture à la viande

• 1/2 tasse de crème fraîche

• 1/4 de tasse de sauce aux canneberges du commerce

• 12 tranches minces de spalla cruda (jambon d’épaule cru) ou de magret de canard séché

Ingrédients pour la garniture au poisson

• 1/2 tasse de crème fraîche

• 3 c. à table d’œufs de saumon

• 2 c. à table de ciboulette hachée finement

Préparation

1. Les pommes de terre peuvent être cuites sur le gril ou, à l’avance, au four à 180°C (350°F).

2. Couper chaque pomme de terre en deux sur le sens de la longueur. Avec une petite cuillère, évider chaque morceau, en laissant environ 1/2 cm de chair pour former des coquilles. Badigeonner l’extérieur et l’intérieur de chaque morceau de pomme de terre avec de l’huile d’olive. Cuire sur le gril, face évidée vers le bas ou sur une plaque recouverte de papier parchemin au four.

3. Sur le barbecue, cuire les pommes de terre 15 minutes, puis retourner chaque morceau côté peau vers le bas. Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que chaque morceau soit tendre et que sa surface soit dorée et croustillante. Laisser tiédir hors du feu avant de garnir.

4. Au four, cuire les pommes de terre environ 30 minutes jusqu’à ce que chaque morceau soit tendre et que sa surface soit dorée et croustillante. Laisser tiédir hors du feu avant de garnir.

5. Garnir chaque morceau avec un peu de crème fraîche, puis une petite quantité des autres garnitures à votre convenance.

6. Servir immédiatement ou réchauffer sur le feu au besoin.

Carottes au bacon

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Carottes au bacon

Ces carottes sucrées salées se laissent dévorer sans se faire prier. Les enfants de Kendra McKnight les ont tout de suite adoptées. Un classique du barbecue en devenir…

Rendement : pour 4 à 6 personnes

Ingrédients

• 10-12 carottes assez fines et longues

• 10-12 tranches de bacon

• 1/4 de tasse de sirop d’érable

• Sel et poivre

Préparation

1. Cette recette se prépare aussi au four à 200°C (400°F). Le temps de cuisson est le même que sur le gril.

2. Peler les carottes. Envelopper chacune d’entre elles d’une tranche de bacon de façon à couvrir le légume sur toute sa longueur (ou presque). Saler et poivrer.

3. Placer les carottes sur la grille bien chaude d’un barbecue (ou sur une plaque recouverte de papier parchemin pour une cuisson au four). Cuire pendant 25-30 minutes, en tournant les carottes régulièrement, jusqu’à ce que le bacon soit croustillant.

4. Avant de servir, badigeonner chaque carotte de sirop d’érable. Cuire quelques instants, puis servir. Les carottes peuvent aussi être réchauffées à la demande.

Tourtières sur bâton

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Tourtières sur bâton

Ce sera un Noël atypique, certes, mais pourquoi se priver du bon goût du pâté à la viande ! Voici une recette de brochettes qui vous rappelleront ce mets classique des Fêtes.

Rendement : 12-15 brochettes, pour 4 à 6 personnes

Ingrédients

• 1 oignon moyen haché grossièrement

• 1 c. à table de beurre

• 250 g de porc haché

• 250 g de bœuf haché

• 125 g de jambon en petits cubes

• 1 œuf

• 1 gousse d’ail haché

• 45 g de chapelure

• 1 pomme de terre moyenne râpée

• 1/2 c. à thé de thym

• 1/4 c. à thé de muscade moulue

• 1/2 c. à thé de clou de girofle moulu

• 1/8 c. à thé de cannelle moulue

• Sel et poivre

• Ketchup maison

Préparation

1. Faire cuire l’oignon haché dans le beurre jusqu’à ce qu’il soit légèrement doré.

2. Dans un grand bol, fouetter l’œuf avec les épices et l’ail. Ajouter la viande, l’oignon haché, la pomme de terre râpée et la chapelure. Bien mélanger avec les mains.

3. Façonner les brochettes sur des bâtons de bois qui ont trempé quelques minutes dans l’eau.

4. Cuire sur le feu (ou à la poêle à feu moyen-vif ou au four à 190°C ou 375°F) pendant environ 25 minutes.

5. Servir immédiatement avec votre ketchup maison préféré. Les brochettes peuvent aussi être réchauffées sur le gril au besoin.