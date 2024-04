Une fois par mois, notre collaboratrice connue pour son blogue culinaire Vert Couleur Persil vous propose une recette gourmande à réaliser avec ce qui traîne dans votre frigo !

On sous-estime souvent le potentiel du sandwich. Il suffit parfois de peu d’ingrédients pour que la mayonnaise prenne ! Transformer l’ordinaire en extraordinaire, voilà précisément ce que je vous propose aujourd’hui avec ce sandwich. Il vous permettra de passer cette conserve de saumon qui ne demande qu’à être cuisinée et ces radis qui traînent au fond du tiroir, en y ajoutant une petite touche de créativité culinaire.

3 ingrédients : pain, saumon en conserve, radis

Préparation : 8 minutes

Rendement : 2 portions

Ingrédients pour l’assemblage

Les conseils éconos de Geneviève

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Geneviève Plante

J’adore les légumes marinés ! Non seulement ils représentent une solution idéale pour réduire le gaspillage alimentaire en ravivant les légumes fatigués ou en fin de vie, mais ils ajoutent surtout une touche de saveur à une foule de plats. Servez-vous de ces condiments pour garnir en fraîcheur et en vivacité les salades, sandwichs, burgers ou même pour accompagner les apéros.

Vous vous demandez que faire avec un surplus d’herbes fraîches ? Eh bien, un pesto maison est déjà une délicieuse façon de les utiliser ! Mais avez-vous déjà pensé à les faire sécher ? Cette méthode que j’apprécie particulièrement vous permettra d’éviter le gaspillage tout en ayant des herbes sous la main pour vos prochaines recettes. Pour y arriver, vous pouvez tout simplement les suspendre à l’aide d’une corde, à l’envers, dans un endroit sec, sombre et aéré, puis laisser le temps faire son travail. Il y a également le déshydrateur, mais si vous n’en possédez pas, utilisez le four conventionnel à très basse température pour une cuisson lente qui vous donnera des herbes séchées, préservées et prêtes à être cuisinées.