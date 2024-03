Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère une recette qui vous donnera l’eau à la bouche.

Toujours en quête de nouvelles recettes de poisson pas ennuyantes ? Quoi de mieux qu’un peu de chorizo pour donner du zeste à ce plat de morue tiré du livre de Marc Hervieux, qu’il avait lui-même découvert au Roister à Chicago. Le bouillon est savoureux, l’ajout de pois chiches est une bonne idée qui soutient, et la réalisation est archi-simple et rapide. Il ne reste plus qu’à servir le tout avec une bonne salade verte, et le tour est joué !

Rendement : 2 portions

Ingrédients

3 c. à soupe d’huile d’olive

100 g (3 1/2 oz) de chorizo en lanières ou en dés

1 gros oignon rouge en dés

2 gousses d’ail hachées

1/2 c. à thé de paprika fumé

1 pincée de safran

250 ml (1 tasse) de vin blanc

250 ml (1 tasse) de bouillon de poulet

250 ml (1 tasse) de coulis de tomates

1 c. à thé de sucre

1 boîte de 540 ml (19 oz) de pois chiches rincés

Jus de 2 citrons

2 filets de morue

Persil haché

Sel et poivre

Préparation

1. Dans une poêle, chauffer 1 c. à soupe d’huile à feu moyen et faire revenir le chorizo jusqu’à ce qu’il commence à être croquant sur les bords. Réserver.



2. Dans une autre poêle, chauffer 1 c. à soupe d’huile à feu moyen et faire sauter l’oignon 5 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit ramolli.



3. Ajouter l’ail et le paprika fumé, et faire cuire encore quelques minutes.



4. Ajouter le safran, le vin, le bouillon, le coulis de tomates et le sucre.



5. Porter à ébullition et poursuivre la cuisson, à couvert, à feu doux, 10 minutes. Assaisonner.



6. Ajouter les pois chiches et le jus de citron, faire cuire à couvert 5 minutes.



7. Placer la morue dans la poêle en écartant les pois chiches afin que les filets soient en partie recouverts de sauce.



8. Ajouter le chorizo réservé, remettre le couvercle et laisser mijoter tout doucement 8 minutes ou jusqu’à ce que la morue soit cuite.



9. Arroser la morue de la sauce à quelques reprises.



10. Juste avant de servir, parsemer de persil et asperger de 1 c. à soupe d’huile.

Source : Tirée de Bon vivant ! Opus 2 de Marc Hervieux.

Publié sur lapresse.ca le 20 novembre 2021.