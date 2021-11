De toutes les recettes testées par nos journalistes, en voici six qui se sont démarquées du lot.

Saumon en croûte de pistaches

Silvia Galipeau La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS PRATICO-PRATIQUES Saumon en croûte de pistaches

Si vous adorez le saumon, mais, comme nous, avez tendance à l’apprêter toujours de la même façon (en tartare !), cette recette est pour vous ! Effectivement très simple (quoiqu’en plusieurs étapes, donnez-vous un peu de temps) et surtout très chic (et combien savoureuse), elle nous a franchement séduite par son mélange de saveurs (salée et sucrée) et de textures (délicate et croquante à la fois). Pour un souper réconfortant, à refaire assurément.

Tirée de Simplement chic 3 – Pour le plaisir de cuisiner

Rendement : 4 portions

Préparation : 35 minutes

Cuisson : 57 minutes

Ingrédients pour les betteraves

4 betteraves jaunes moyennes, pelées et coupées en quartiers

4 échalotes sèches (françaises) pelées

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

15 ml (1 c. à soupe) de miel

Sel et poivre au goût

Ingrédients pour la purée

1,25 litre (5 tasses) de patates douces pelées et coupées en cubes

30 ml (2 c. à soupe) de beurre

80 ml (1/3 de tasse) de crème à cuisson 35 %

Sel et poivre au goût

Ingrédients pour la sauce

125 ml (1/2 tasse) de miel

60 ml (1/4 de tasse) de sauce soya

45 ml (3 c. à soupe) de vinaigre de riz

125 ml (1/2 tasse) de beurre salé froid coupé en cubes

Sel et poivre au goût

Ingrédients pour le saumon

125 ml (1/2 tasse) de pistaches hachées finement

125 ml (1/2 tasse) de chapelure panko

1 pincée de sel

4 filets de saumon de 150 g (1/3 de lb) chacun, la peau enlevée

30 ml (2 c. à soupe) de miel

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

Préparation

Préchauffer le four à 205 o C (400 o F).



C (400 F). 2. Dans un bol, mélanger les ingrédients des betteraves.



3. Sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin, déposer la préparation aux betteraves. Cuire au four de 45 à 50 minutes, en retournant les betteraves à mi-cuisson.



4. Pendant ce temps, déposer les cubes de patates douces dans une casserole. Couvrir d’eau froide et saler. Porter à ébullition, puis cuire de 8 à 10 minutes, jusqu’à tendreté. Égoutter.



5. Dans le contenant du robot culinaire, déposer les cubes de patates douces. Ajouter le beurre et la crème. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une purée lisse. Saler et poivrer.



6. Dans une casserole, chauffer le miel de la sauce, la sauce soya et le vinaigre de riz à feu moyen. Laisser réduire de 3 à 5 minutes, jusqu’à ce que la sauce ait épaissi (attention de ne pas trop réduire pour éviter de faire un caramel).



7. À l’aide d’un fouet, incorporer peu à peu le beurre à la sauce en fouettant constamment. Saler et poivrer.



8. Régler le four à 180 o C (350 o F)



C (350 F) 9. Dans un autre bol, mélanger les pistaches avec la chapelure panko et le sel.



10. Sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin, déposer les filets de saumon. Badigeonner les filets de miel, puis parsemer de préparation aux pistaches. Arroser d’un filet d’huile. Cuire au four de 12 à 15 minutes, jusqu’à ce que l’intérieur des filets de saumon soit cuit.



11. Au moment de servir, répartir la purée de patates douces dans quatre assiettes. Déposer le saumon sur la purée. Accompagner de morceaux de betteraves et d’une échalote. Verser la sauce autour des aliments.

Poulet shish-taouk

Alexandre Vigneault La Presse

PHOTO FOURNIE PAR KO ÉDITIONS Le poulet shish-taouk des Filles Fattoush

Il est très satisfaisant d’enfin arriver à faire un bon sandwich shish-taouk à la maison. Bien sûr, il faut préparer son mélange d’épices (bien expliqué ici) et prendre le temps de faire mariner son poulet. Les petits efforts sont récompensés : c’est goûteux et tendre à souhait. On se réjouit aussi de pouvoir ajouter au mélange la fameuse sauce à l’ail (à base de blancs d’œufs) qu’on aime autant dans le sandwich que sur des petites patates. Ne reste plus qu’à s’entraîner à rouler ses pitas comme il faut !

Tirée des Filles Fattoush

Rendement : de 6 à 8 brochettes

Ingrédients pour les épices shish-taouk

1 c. à soupe de coriandre moulue

1 c. à soupe de poivre blanc

1/2 c. à soupe de gingembre moulu

1/4 de c. à thé de cannelle moulue

1/4 de c. à thé de cardamome moulue

1/4 de c. à thé d’ail en poudre

1/4 de c. à thé de piment d’Alep

1/4 de c. à thé de poivre noir

1/4 de c. à thé d’oignon en poudre

Ingrédients pour le poulet shish-taouk

4 gousses d’ail, hachées

125 ml (1/2 tasse) de yogourt nature

60 ml (1/4 de tasse) de jus de citron

3 c. à soupe d’huile d’olive

1/2 c. à soupe d’épices à shish-taouk

1/2 c. à thé de sel

3 grosses poitrines de poulet (800 g), coupées en gros cubes de 2,5 cm (1 po)

Ingrédients pour la sauce à l’ail

3 gousses d’ail

500 ml (2 tasses) d’huile végétale

2 blancs d’œufs

Le jus de 1/2 citron

1/2 c. à thé de sel

1/2 c. à thé de vinaigre blanc

Préparation pour les épices à shish-taouk

1. Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients. Conserver dans un contenant hermétique dans un endroit frais et sec, à l’abri de la chaleur.

Préparation pour le poulet shish-taouk

2. Dans un bol, mélanger l’ail, le jus de citron, l’huile d’olive, les épices à shish-taouk et le sel. Ajouter les cubes de poulet, mélanger, couvrir et réfrigérer. Laisser le poulet mariner 5 ou 6 heures ou toute une nuit, puis enfiler les cubes de poulet sur des brochettes plates en métal.



3. Faire chauffer le barbecue. Huiler la grille.



4. Griller les brochettes 5 ou 6 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce que le poulet soit bien cuit et bien grillé.



5. Servir avec la sauce à l’ail.

Préparation pour la sauce à l’ail

6. Au pied-mélangeur, broyer l’ail avec un peu d’huile végétale jusqu’à l’obtention d’une texture crémeuse. Réserver dans un bol.



7. Dans un autre bol, au pied-mélangeur, mélanger les blancs d’œufs en incorporant petit à petit le reste de l’huile végétale jusqu’à l’obtention d’une texture mousseuse. Ajouter le jus de citron, le sel et le vinaigre blanc, puis la crème d’ail, en mélangeant continuellement jusqu’à l’obtention d’une texture crémeuse et homogène. Réfrigérer.

Tofu grec, tzatziki et riz aux légumes

Valérie Simard La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS CARDINAL Le tofu grec de Jean-Philippe

On n’aurait pas cru possible de se laisser surprendre par une recette de tofu en 2021. On avait tort. Cette recette de Jean-Philippe renouvelle le genre en proposant un tofu croustillant et goûteux qui ne baigne pas dans la sauce. Elle pourrait même convaincre ceux et celles qui n’apprécient pas la texture et le manque de personnalité de cet aliment. Résistez à l’envie, les soirs pressés, de passer outre la sauce tzatziki. Même si cette recette se décline en trois volets, une fois le tofu mariné, elle est plutôt simple et rapide à réaliser.

Tirée de Réconfort végane

Rendement : 4 portions

Préparation : 45 minutes

Cuisson : 32 minutes

Repos : 1 heure

Ingrédients pour le tofu mariné

450 g de tofu extraferme

2 c. à soupe (30 ml) de moutarde à l’ancienne

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

1 c. à soupe (15 ml) de vinaigre de vin rouge

1 c. à thé d’origan séché

1 c. à thé de basilic séché

1/4 de c. à thé de piment rouge broyé

1 c. à thé de sel

Poivre au goût

Ingrédients pour la sauce tzatziki

1/2 tasse (125 ml) de mayonnaise végane

1/4 de tasse (60 ml) de crème de soya de type Belsoy

1 c. à thé de poudre d’ail

1 c. à thé de poudre d’oignon

Le jus de 1/2 lime (environ 1 c. à soupe)

2 c. à thé de sirop d’érable

2 c. à thé d’aneth frais haché

1/2 c. à thé de sel

1/3 de concombre râpé

Poivre au goût

Ingrédients pour le riz aux légumes

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

1 oignon haché

2 tasses (500 ml) de bouillon de légumes

1 tasse (200 g) de riz blanc à grains longs

1/2 tasse (85 g) de petits pois surgelés

1/2 tasse (75 g) de maïs surgelé

1 c. à thé de sel

Poivre au goût

Tomates cerises au service

Préparation pour le tofu mariné

1. Déchirer le tofu en morceaux de la grosseur d’une bouchée. Réserver.



2. Dans un contenant hermétique, mélanger le reste des ingrédients, sauf l’huile végétale. Ajouter les morceaux de tofu et laisser mariner au réfrigérateur au minimum 60 minutes.



3. Préchauffer le four à 400 o F (205 o C).



F (205 C). 4. Huiler une plaque de cuisson et y déposer les morceaux de tofu mariné. Cuire au four 20 minutes.

Préparation pour la sauce tzatziki

5. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients.

Préparation pour le riz aux légumes

6. Faire chauffer l’huile dans une casserole. Ajouter l’oignon et faire suer, à feu moyen, durant 5 minutes. Ajouter le reste des ingrédients, porter à ébullition, couvrir, réduire le feu et laisser mijoter environ 12 minutes jusqu’à ce que tout le liquide soit absorbé. Laisser reposer 15 minutes à couvert avant de servir.

Pour le service

7. Servir le tofu mariné avec le riz aux légumes, la sauce tzatziki, des tomates cerises et, si désiré, du pain naan.

Morue en sauce aux chorizo, safran, pois chiches et citron

Josée Lapointe La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS FLAMMARION QUÉBEC La morue en sauce de Marc Hervieux

Toujours en quête de nouvelles recettes de poisson pas ennuyantes ? Quoi de mieux qu’un peu de chorizo pour donner du zeste à ce plat de morue tiré du livre de Marc Hervieux, qu’il avait lui-même découvert au Roister à Chicago. Le bouillon est savoureux, l’ajout de pois chiches est une bonne idée qui soutient, et la réalisation est archi-simple et rapide. Il ne reste plus qu’à servir le tout avec une bonne salade verte, et le tour est joué !

Tirée de Bon vivant ! Opus 2

Rendement : 2 portions

Ingrédients

3 c. à soupe d’huile d’olive

100 g (3 1/2 oz) de chorizo en lanières ou en dés

1 gros oignon rouge en dés

2 gousses d’ail hachées

1/2 c. à thé de paprika fumé

1 pincée de safran

250 ml (1 tasse) de vin blanc

250 ml (1 tasse) de bouillon de poulet

250 ml (1 tasse) de coulis de tomates

1 c. à thé de sucre

1 boîte de 540 ml (19 oz) de pois chiches rincés

Jus de 2 citrons

2 filets de morue

Persil haché

Sel et poivre

Préparation

1. Dans une poêle, chauffer 1 c. à soupe d’huile à feu moyen et faire revenir le chorizo jusqu’à ce qu’il commence à être croquant sur les bords. Réserver.



2. Dans une autre poêle, chauffer 1 c. à soupe d’huile à feu moyen et faire sauter l’oignon 5 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit ramolli.



3. Ajouter l’ail et le paprika fumé, et faire cuire encore quelques minutes.



4. Ajouter le safran, le vin, le bouillon, le coulis de tomates et le sucre.



5. Porter à ébullition et poursuivre la cuisson, à couvert, à feu doux, 10 minutes. Assaisonner.



6. Ajouter les pois chiches et le jus de citron, faire cuire à couvert 5 minutes.



7. Placer la morue dans la poêle en écartant les pois chiches afin que les filets soient en partie recouverts de sauce.



8. Ajouter le chorizo réservé, remettre le couvercle et laisser mijoter tout doucement 8 minutes ou jusqu’à ce que la morue soit cuite.



9. Arroser la morue de la sauce à quelques reprises.



10. Juste avant de servir, parsemer de persil et asperger de 1 c. à soupe d’huile.

Cari rouge express de crevettes

Isabelle Morin La Presse

PHOTO FOURNIE PAR KO ÉDITIONS Cari rouge express de crevettes

Le duo mère-fille de K pour Katrine maîtrise l’équilibre des parfums, des textures et des couleurs. Son cari express en est l’incarnation. Savoureux, appétissant et sans ingrédients particuliers associés aux « sans » (gluten, œufs, etc.), il se concocte, tel que promis, en un rien de temps avec des ingrédients qu’on a généralement sous la main. Les crevettes pourront facilement être remplacées par d’autres types de protéines comme du poulet, des légumes ou du tofu. Un parfait repas de semaine qu’on servira aussi sans complexe à ses invités.

Tirée de K pour Katrine – Le livre de recettes

Rendement : de 4 à 6 portions

Recette sans gluten, sans produits laitiers, sans noix et sans œuf

Ingrédients

1/4 de tasse (60 ml) d’huile d’olive

4 tasses (1 L) de tomates cerises

1/2 tasse (125 ml) d’oignons verts émincés

2 c. à soupe (30 ml) de gingembre frais râpé finement

2 gousses d’ail, hachées

2 c. à soupe (30 ml) de pâte de cari rouge

1 1/2 c. à thé (7,5 ml) de poudre de cari

1/2 c. à thé (2,5 ml) de curcuma moulu

1 conserve de 400 ml de lait de coco (non léger)

1 tasse (250 ml) de bouillon de légumes

2 c. à soupe (30 ml) de jus de lime

1 c. à soupe (15 ml) de sirop d’érable

1 c. à thé (5 ml) de sel

Poivre, au goût

600 g (1 1/3 lb) de crevette moyennes crues, décortiquées, déveinées et rincées

1 1/2 tasse (375 ml) de petits pois surgelés

Ingrédients pour la garniture

1/3 de tasse (80 ml) de basilic frais haché

1/3 de tasse (80 ml) de menthe fraîche hachée

Préparation

1. Dans un grand faitout, chauffer l’huile d’olive à feu moyen-élevé et faire revenir les tomates cerises 6 minutes. Ajouter les oignons verts, le gingembre et l’ail, et poursuivre la cuisson 2 minutes. Ajouter la pâte de cari, la poudre de cari et le curcuma. Bien mélanger et cuire encore 2 minutes.



2. Ajouter le lait de coco, le bouillon, le jus de lime, le sirop d’érable et le sel. Poivrer et bien mélanger. Laisser mijoter 5 minutes.



3. Réduire à feu moyen-doux et ajouter les crevettes. Laisser mijoter 5 minutes.



4. Ajouter les petits pois et cuire encore 2 minutes.



5. Répartir le cari dans des bols et garnir du basilic et de la menthe.

Muffins aux pommes, crumble aux amandes

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS CARDINAL Muffins aux pommes et crumble aux amandes de Jean-Philippe

Sucrés en partie grâce à de la compote de pommes, ces muffins véganes — vos invités pourraient ne jamais le savoir — ont fait fureur à l’heure de la collation et du dessert. La clé du succès ? L’équilibre parfait entre la base moelleuse et le crumble aux amandes, qui convoque le meilleur de la croustade. Une gâterie pas si coupable à faire et à refaire.

Tirée de Réconfort végane

Rendement : 12 muffins

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 25 minutes

Ingrédients pour le crumble aux amandes

1/2 tasse (55 g) d’amandes effilées

2 c. à soupe (20 g) de cassonade tassée

2 c. à soupe (13 g) de farine tout usage

2 c. à soupe (10 g) de flocons d’avoine à cuisson rapide

2 c. à soupe (30 ml) d’huile végétale

1/2 c. à thé de jus de citron

1 pincée de sel

Ingrédients secs pour les muffins

1 3/4 tasse (240 g) de farine tout usage

1/2 tasse (50 g) de flocons d’avoine à cuisson rapide

1 c. à thé de sel

1 c. à thé de bicarbonate de soude

1 c. à thé de poudre à pâte

1/2 c. à thé de cannelle moulue

1/4 de c. à thé de gingembre moulu

Ingrédients humides pour les muffins

3/4 de tasse (165 g) de cassonade tassée

1/2 tasse d’huile végétale

1/2 tasse (113 g) de compote de pommes non sucrée

1 c. à soupe (15 ml) de jus de citron

1/2 tasse (125 ml) de lait de soya

2 pommes rouges moyennes pelées et coupées en très petits dés

Préparation pour le crumble aux amandes

1. Mélanger tous les ingrédients dans un bol. Réserver.

Préparation pour les muffins