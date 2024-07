La recette de la semaine Burger à la patate douce et aux lentilles d’Isabelle

« J’ai composé cette recette parce que je trouve que plusieurs recettes de végéburgers manquent de protéines et de saveur, indique Isabelle Côté, nutritionniste. Celle-ci contient beaucoup de lentilles et des noix, pour rendre la galette plus rassasiante. Les patates douces rôties ajoutent une saveur sucrée, en plus de lier le mélange et d’offrir plusieurs vitamines et minéraux présents dans les légumes. » Pour un burger végétalien, il est possible d’enlever l’œuf.