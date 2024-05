Et si, ce week-end, on cuisinait un gâteau pour celle qui a cuisiné pour nous si souvent ? Laura Beaulé, créatrice derrière Dash of Honey, qui vient de publier son livre de recettes À la façon de Laura, nous propose cette recette parfaite qui plaira à coup sûr !

L’amour de la cuisine, simplement

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Laura Beaulé

« Ce gâteau est tout simplement exquis. Cette recette est celle qui m’a demandé le plus de tests. Je voulais que le gâteau ait une texture parfaite, qu’il soit gourmand, mais pas trop sucré », nous confie Laura Beaulé, lors de notre rencontre.

On peut en témoigner : ce gâteau onctueux à souhait est délicieux, nous l’avons dévoré, le photographe et moi-même ! « Les pistaches, avec le miel et le mascarpone, s’accordent bien, c’est un bon mélange. Quand on fait de la pâtisserie, on s’aperçoit que tout est plus complexe, il faut vraiment avoir le bon dosage, une petite modification peut avoir un grand impact sur le résultat final ! », ajoute la passionnée de cuisine.

Jeune maman de la petite Margot âgée de 18 mois, Laura a hâte de pouvoir cuisiner avec elle. « Elle est très curieuse, elle m’imite lorsque je cuisine, c’est un vrai plaisir de la voir », dit la fondatrice du site web Dash of Honey.

Laura Beaulé a découvert sa passion pour la cuisine il y a une dizaine d’années, lorsqu’elle a déménagé en appartement.

« Je devais cuisiner par nécessité et j’ai vraiment eu la piqûre. J’ai regardé des vidéos sur YouTube et de nombreuses émissions de télévision pour apprendre les différentes techniques et les combinaisons de saveurs. Je me suis inspirée du chef britannique Jamie Oliver, de l’Américaine Molly Baz, puis j’invitais mes amis à souper pour avoir des commentaires sur mes recettes. » Au fil des années, les voyages – en Espagne, en Grèce et en Italie, entre autres – ont été aussi une grande source d’inspiration pour découvrir de nouvelles saveurs.

Pendant la pandémie, elle s’est mise à partager ses recettes sur les médias sociaux, et c’est en 2021 qu’elle a lancé son site web Dash of Honey, où on retrouve aujourd’hui plus de 400 recettes.

PHOTO SYLVIE LI, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS CARDINAL Laura Beaulé avec son conjoint et leur fille Margot

Ce premier livre intitulé simplement À la façon de Laura regroupe 100 recettes, très variées, du brunch au souper en passant par les apéros, les collations et les desserts. Elle mise sur des recettes simples, des plats sains et gourmands qui nécessitent peu d’étapes et qu’on peut cuisiner au quotidien : tacos au poisson, focaccia, frittata, crevettes croustillantes à la noix de coco, saumon miso et érable, lasagne à la courge, paella, soupe ramen, boules d’énergie, croustade aux poires… « Ce livre s’adresse à tout le monde, autant les familles que les plus jeunes qui aiment les recettes faciles, rapides, nutritives et goûteuses. Il y en a vraiment pour tous les goûts ! », croit-elle.

Laura Beaulé se rend compte que les habitudes alimentaires changent et que les jeunes générations préfèrent les recettes végétariennes. « Il faut apprendre à cuisiner le tofu, les légumineuses, c’est ce qu’on me demande souvent. Ce que les gens recherchent le plus, ce sont des recettes faciles, où tous les ingrédients se trouvent à l’épicerie. Que ce soit pour un apéro, un souper ou un brunch pour la fête des Mères, il y a plein d’idées dans le livre qui vous facilitent la vie ! Car cuisiner est un plaisir. Bonne fête des Mères ! », conclut-elle, tout sourire.

À la façon de Laura Laura Beaulé Éditions Cardinal 200 pages

Gâteau pistaches, mascarpone et miel

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Gâteau pistaches, mascarpone et miel par Laura Beaulé

Préparation : 25 minutes

Cuisson : de 45 à 55 minutes

Rendement : de 10 à 12 portions

Ingrédients secs

1 tasse de pistaches non salées écalées

2 tasses de farine blanche tout usage

2 c. à thé de poudre à pâte

1/2 c. à thé de bicarbonate de soude

1/2 c. à thé de sel

Ingrédients humides

3 œufs, à température ambiante

1/2 tasse de mascarpone, à température ambiante

3/4 de tasse d’huile d’olive

1 1/4 de tasse de sucre

1/2 tasse de lait de vache ou de boisson végétale

1 c. à thé d’extrait d’amande

2 c. à thé d’extrait de vanille

Ingrédients pour le glaçage

1 tasse de mascarpone, à température ambiante

1/4 de tasse de miel

1/2 à 3/4 de tasse de sucre à glacer

Ingrédients pour les garnitures

Pistaches non salées écalées, broyées ou hachées grossièrement

Miel

Préparation

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Broyer les pistaches et mélanger les ingrédients secs.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Incorporer les ingrédients secs aux ingrédients humides.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Préparation du glaçage

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le gâteau refroidi est prêt à être décoré !

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Napper de glaçage…

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE … et la touche finale, les pistaches et le miel ! 1 /6