Cette recette est un gros succès auprès de mes enfants. C’’est rapide à préparer et le bouillon est excellent. On peut la servir avec des œufs mollets ou durs, c’’est au goût. On pourrait y ajouter d'autres légumes (champignons, bok choys) et même des algues.

Pour 4 personnes

Ingrédients

12 tasses de bouillon de légumes

1 c. à soupe de miso

1/4 de tasse de sauce tamari

1 morceau de gingembre frais de 3 cm, pelé

Le jus de 1 lime

1 gros oignon pelé, coupé en 2

2 gousses d’ail pelées, coupées en 2

Environ 300 g de nouilles ramen

Accompagnements

4 à 6 œufs

Carottes, en fines lanières

Poivrons, en lanières

Coriandre ou basilic

Oignons verts, ciselés

Préparation

1. Ajouter tous les ingrédients au bouillon, sauf les nouilles. Porter à ébullition, baisser le feu, puis laisser mijoter de 15 à 20 minutes environ, ou jusqu’à ce qu’il soit suffisamment goûteux.



2. Pendant ce temps, cuire les œufs (6 minutes pour des œufs mollets ; 10 minutes pour des œufs durs). Refroidir, écaler et réserver.



3. Vers la fin de la cuisson, ajouter les nouilles dans le bouillon, puis les laisser cuire le nombre de minutes conseillées sur l’emballage.



4. Servir avec les œufs, les légumes et les fines herbes.

Source : recette de Sophie Ducharme.

Publié dans La Presse+ le 14 septembre 2017.