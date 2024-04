Maman aime bien manger et bien boire ? Voici de beaux cadeaux à lui faire, dont quelques-uns à apprécier en votre compagnie.

Une invitation pour manger au 9e

Si vous êtes déjà au courant de la réouverture de cette icône architecturale montréalaise, vous savez qu’Île de France est LE restaurant où vous devez emmener votre mère (et votre grand-mère) dans les prochaines semaines. La salle à manger, qui se trouvait autrefois dans la grande salle maintenant réservée aux évènements, sera dans une section plus intime et lumineuse du fameux 9e étage du Centre Eaton. Avec Liam Hopkins comme chef exécutif et Derek Dammann dans le rôle de directeur de la restauration, il va sans dire que le menu sera au point, entre nostalgie et modernité. L’ouverture au public d’Île de France doit se faire à la mi-mai.

Consultez le site du 9e

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @MIELSHEDENE Miels de la marque française Hédène

Découvrir les miels

Depuis quelques années, ma chère maman collectionne les miels. Elle en a des dizaines et de temps en temps, elle me propose une dégustation. Les nectars qui sortent systématiquement du lot ? Ceux de la marque française Hédène, que l’on peut acheter ici à l’épicerie Gourmet Laurier et à la boutique Les passions de Manon (Saint-Hyacinthe). Les différences de terroirs et de fleurs sont incroyablement franches et la diversité des parfums est impressionnante. Certains miels – dont celui de bruyère – ont même une pointe d’acidité qui fait saliver. Chaque pot de 250 g coûte autour de 25 $, selon les parfums.

Gourmet Laurier, 1042, avenue Laurier Ouest

Les passions de Manon, 1660, rue des Cascades, Saint-Hyacinthe

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Il n’est jamais trop tard pour apprendre sur le vin !

Découvrir le vin

Il n’est jamais trop tard pour apprendre sur le vin ! Certaines formules de cours de dégustation sont plus ludiques que d’autres. C’est le cas au chouette resto/bar à vins naturels Verdun Beach et à l’institution d’Ahuntsic que sont Les Cavistes. Au bar Blanc Bec de l’ITHQ, on donne des séances express d’une heure et demie sur les plus récentes tendances en matière de pinard. C’est juste assez engageant, sans devenir barbant.

Consultez le site de Verdun Beach

Consultez le site des Cavistes

Consultez le site de l’ITHQ

PHOTO FOURNIE PAR MENU EXTRA Le fameux koulibiac de Menu Extra est de retour pour la fête des Mères.

Un repas tout prêt !

Un festin de koulibiac en tête à tête à la maison avec maman, avec salade d’asperges au pesto et panna cotta à la framboise et à l’érable, entre autres, c’est une belle manière de passer du temps avec celle qui nous a mis au monde. N’est-ce pas le genre de moment qui, dans le fond, lui ferait le plus plaisir ? Il suffit de commander d’avance sur le site de l’entreprise, puis de cueillir au local de Menu Extra à Montréal ou de se faire livrer.

Consultez le site de Menu Extra

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Les ateliers de cuisine sont toujours une belle activité à faire avec maman.

Des moments en cuisine

Que ce soit pour apprendre à faire des pâtes fraîches chez Ateliers et saveurs (Montréal et Québec), pour découvrir quelques spécialités vietnamiennes, perses ou autres à la librairie/cuisine de Westmount Appetite for Books (en anglais) ou pour fabriquer une tablette de chocolat personnalisée à la boutique État de choc ou chez Avaana, les ateliers de cuisine sont toujours une belle activité à faire avec maman.

Consultez le site d’Ateliers et saveurs

Consultez le site d’Appetite for Books

Consultez le site d’État de choc

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Giovanna Covone a récemment lancé un livre de recettes familiales.

Un livre pour l’inspirer

Justement écrit par une mamma, Giovanna Covone, le livre Bottega, nos recettes et traditions familiales est une vraie célébration de la cuisine italienne, que ce soit celle du quotidien ou celle des grandes occasions. À offrir en cadeau autour d’une bonne pizza et d’une bouteille de barbera.

Bottega, nos recettes et traditions familiales, Giovanna Covone, Éditions de l’Homme, 224 pages