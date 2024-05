Vous cherchez un restaurant où célébrer maman le 12 mai prochain ? Voici notre sélection des meilleurs brunchs pour la fête des Mères.

À Montréal

Café Gentile : à l’italienne

Les mamans qui ont un penchant pour les plats italiens se régaleront du menu spécial de la fête des Mères du café Gentile, dans Westmount. Crostini à la ricotta, frittata de Nonna Teresa ou bien le Homard Benedetta, les nombreuses assiettes font la part belle aux produits de saison. Et quoi de mieux que de finir le brunch de la fête des Mères qu’avec leurs fameuses pancakes Alla Buona ?

Annette bar à vin : brunch et souper

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Notre maman aime le vin ? On se dirige dans Rosemont pour s’attabler au Annette bar à vin.

Chez Annette, on fête les mamans du matin jusqu’au soir. Le bar à vin de Rosemont accueille les convives (de 18 ans et plus) dès 11 h 30 pour un brunch avec un menu thématique et des cocktails signature. En soirée, les célébrations continuent avec un souper au son de musiciens jazz.

Le Pois Penché : bon brunch parisien

PHOTO TWO FOOD PHOTOGRAPHERS, FOURNIE PAR LE POIS PENCHÉ On offre à maman un plateau de fruits de mer ? Le Pois Penché satisfera vos envies.

Au Pois Penché, le brunch de la fête des Mères est une tradition. La brasserie française offre une table d’hôte et un menu à la carte décadent. Les plats salés sont à l’honneur et les options ne manquent pas entre le fameux steak frites, le poulet aux morilles, le saumon fumé maison ou bien les tagliatelles maison au homard (et bien d’autres !). On peut aussi s’offrir une douceur avec le pain perdu, fromage au chocolat blanc et fraises.

Jaja : un repas tout en finesse

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE On se régale de petits plats saisonniers pour la fête des Mères au restaurant Jaja.

Offrez à maman un moment de douceur au restaurant Jaja, sur le boulevard Saint-Laurent. Le chef Francis Duval et la pâtissière Geneviève Beaudoin ont conçu des petits plats parfaits pour le brunch, qui sera servi de 10 à 15 h. Homard, pleurotes, boudin et saucisse sont quelques ingrédients à l’honneur sur le menu festif. Un yogourt et son granola ainsi qu’un pudding au pain viendront amener la touche finale au repas principal.

Rosélys : l’élégance de l’hôtel Le Reine Elizabeth

PHOTO HUGO-SEBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Ce sera un moment de célébration au restaurant Rosélys à l’occasion de la fête des Mères.

Le Rosélys, la chic table du Fairmount Le Reine Elizabteh, propose un buffet copieux pour les mamans. En vedette : des huîtres, du homard, des croques en bouches et d’autres produits de saison. On promet aussi quelques surprises pour combler les mamans. Le prix est de 140 $ par personne, les enfants bénéficient d’un prix réduit.

Pan Américan Pizza : un brunch signé Danny St-Pierre

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE On célèbre maman dans le local convivial du Pan Américan Pizza.

Le casse-coûte du Mile-Ex aux fameuses « pan pizzas » promet de gâter maman avec un menu brunch spécial, qui inclut entrée, plat et dessert au choix (pour 39 $). Les plats créés par le chef Danny St-Pierre seront assurément réconfortants.

Ailleurs au Québec

Chez Lionel : tout pour l’épicurienne

PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE CHEZ LIONEL La brasserie française Chez Lionel a tout pour satisfaire les épicuriennes.

Gravlax de saumon à la betterave, vol-au-vent aux fruits de mer, brioche chaude à la cannelle : les choix ne manquent pas Chez Lionel à l’occasion de la fête des Mères. Les cinq succursales – sur la Rive-Sud, la Rive-Nord et à Laval – offrent un menu trois services (à 45 $) le samedi 11 mai et le dimanche 12 mai pour célébrer les mamans.

Côte Est : en bonne compagnie à Kamouraska

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE La buvette Côte Est, à Kamouraska, offre un menu spécial pour fêter les mamans.

À Kamouraska, la buvette Côte Est ouvre juste à temps pour la fête des Mères. Le brunch, offert le samedi 11 mai et le dimanche 12 mai, met en valeur des produits gourmands de la région. Maman pourra choisir entre plusieurs assiettes, dont l’effiloché d’agneau, accompagné de têtes de violon, ou bien le homard des Îles avec focaccia maison.

Le Roux : trois services au soleil

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE On inaugure la saison estivale lors de la fête des Mères chez Le Roux.

Direction Bromont pour profiter du brunch trois services de la fête des Mères du restaurant Le Roux. La grande buvette ouvre sa terrasse pour l’occasion (si le temps le permet). On profite donc de la vue sur la montagne pour se régaler. Un menu enfant à 22 $ est aussi disponible pour l’occasion.

Comptoir Moutarde : le printemps à Bedford

PHOTO ALEX ROY JACQUES, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE COMPTOIR MOUTARDE Deux services sont proposés à 10 h ou à 13 h au Comptoir Moutarde.

Le Comptoir Moutarde, qui a pignon sur rue à Bedford, ouvre ses portes pour le brunch de la fête des Mères. Le menu fera la part belle au printemps avec des produits saisonniers du Brome-Missisquoi. On aura aussi la chance d’offrir un bouquet de fleurs (de la ferme Fleurs et Champs de Frelighsburg) à maman.

