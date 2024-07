Steve Marcone et Scott Usheroff sont copropriétaires de La Spada.

Ces raviolis francese avec beurre noisette à la sauge et biscuits amaretti sont excellents.

Si vous êtes déjà allés à Rome, vous avez remarqué à quel point les pâtes alla carbonara, all’amatriciana et cacio e pepe sont omniprésentes.

On les trouve sur tous les menus, avec aussi les suppli (croquettes), les plats à l’artichaut et le saltimbocca, une escalope de veau enrobée de prosciutto et cuite au beurre.

Une toute nouvelle table du quartier Saint-Henri souhaite nous transporter dans la Ville éternelle, musique italienne, photos et personnel de service tiré à quatre épingles à l’appui. La Spada est un grand restaurant particulièrement animé (pour ne pas dire bruyant !) qui se prête davantage aux belles bouffes entre amis qu’aux soupers en amoureux.

Si vous êtes chanceux, un des copropriétaires, Scott Usheroff, versera lui-même le consommé sur vos tortellini farcis à la ricotta. L’excellent photographe culinaire s’est associé au chef Steve Marcone (Bistro Amerigo) pour mener à bien ce nouveau « concept », qui remplace Conceria, un resto italo-végane n’ayant pas duré deux ans.

Le menu de La Spada est ambitieux, avec sa dizaine de sfizi (entrées), presque autant de primi (pâtes), une demi-douzaine de secondi (protéines) et des verdure (légumes).

Quelques jours seulement après l’ouverture, on attendait encore les vins en commande privée, mais les choix faits à la SAQ étaient néanmoins très bons. À précéder d’un negroni classique et la soirée sera bien lancée !

3580, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Consultez le site de La Spada