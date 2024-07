Le boulevard Rosemont n’est pas l’artère la plus charmante de Montréal, mais l’ouverture du Fleurimont Café & Vin vient y ajouter de la couleur et surtout un endroit pour faire le plein de café et même de vin.

On peut aussi manger sur place un sandwich, un biscuit de Cookine, ou se laisser tenter par le gâteau aux carottes ou une bière en fût de la microbrasserie Le Ketch.

Le café provient du microtorréfacteur Bicocle fondé par le copropriétaire Iouri Philippe Paillé. Ce dernier s’est associé avec ceux qui avaient le café Rosé avant, dans le même local du Fleurimont, soit Mathieu Maher, Marie-Pier Cousineau et Xavier Bellefeuille. Tous ont embrassé le nouveau concept de café, caviste et microbuvette réunis dans un seul et même (petit) endroit, où on tient aussi des évènements comme des dégustations et des ventes de vêtements.

« Un lieu qui donne envie de s’y s’arrêter, tout simplement », résume Iouri, qui rappelle que Fleurimont est le nom que portait le segment ouest du boulevard Rosemont jusqu’en 1961.

907, boulevard Rosemont, Montréal