Le vignoble du Ruisseau, à Dunham, accueille depuis mars un tout nouveau restaurant, Ôma. C’est le chef Hakim Chajar et sa conjointe qui sont derrière le projet de la table champêtre. Le menu se compose de produits locaux disponibles au fil des saisons, et de légumes cueillis directement du jardin.

L’espace, avec une vue imprenable sur le mont Sutton et les vignes du domaine, a immédiatement séduit le chef Hakim Chajar, qu’on a pu voir dans l’émission Les chefs ! et qui a récemment ouvert le Jane Café à Cowansville. « Ça m’a rappelé la Californie et la France », dit-il. C’est aussi l’art de vivre de l’endroit qui a convaincu celui-ci d’y ouvrir son restaurant : il fait pousser ses herbes, ses fleurs et ses légumes dans son potager, il a accès à son propre élevage, et les producteurs et les maraîchers sont situés tout près.

D’abord ouvert en formule cabane à sucre, le restaurant Ôma propose depuis juin des menus à plusieurs services le soir et le midi (un menu à la carte est aussi offert le midi). « Notre objectif, c’est de faire briller la mine d’or qu’on a ici », explique Hakim, qui s’amuse en créant une carte qui varie selon les arrivages du jour.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Les asperges, fondantes, sont servies avec une crème d’huîtres.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Le restaurant Ôma est situé au deuxième étage du bâtiment du vignoble du Ruisseau.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Le saumon confit, émulsion de gingembre, érable et poivre des dunes

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Le chef du restaurant Ôma, Hakim Chajar

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE La salle à manger offre une vue imprenable sur les montagnes des environs.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Le cocktail Brise d’Émeraude, rafraîchissant à souhait, met en valeur le gin de macération du domaine.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Le plat de pétoncles avec babeurre, concombre et sarrasin

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Le restaurant Ôma du vignoble du Ruisseau

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE La mousse de camerise, accompagnée de rhubarbe confite

















Au passage de La Presse, l’entrecôte de bœuf (de Shefford et vieillie 55 jours), les asperges (grillées et servies avec une crème d’huîtres et de sarrasin), la tomate (déclinée de trois façons), le pétoncle (nappé de sauce au babeurre) et l’artichaut (avec sa sauce à l’agneau) étaient en vedette sur le menu. Du côté des desserts, la cheffe pâtissière Alexandra Rheault s’inspire aussi des fruits de saison, comme en fait foi sa mousse de camerise, accompagnée de rhubarbe confite.

Les produits du vignoble du Ruisseau sont mis en valeur dans les assiettes. Le chef ajoute notamment du gin de macération du domaine dans la mignonnette des huîtres et du vin (merlot, pinot noir) dans les sauces qui nappent les viandes. La carte des vins se déploie uniquement autour des bouteilles du vignoble et les cocktails, imaginés par le mixologue Thomas Climent, intègrent aussi plusieurs produits maison.

On vient au nouvel établissement pour se reconnecter à la terre – le nom Ôma évoque la « terre mère » –, mais aussi pour célébrer les richesses du coin. À la mi-août, il sera même possible de s’attabler en plein milieu des jardins du restaurant. « Ce sera en dessous d’une tente berbère pour une expérience encore plus intime », indique le chef, qui veut faire un clin d’œil à ses origines marocaines. Il souhaite également tenir des évènements culinaires pour faire briller un producteur ou un maraîcher de la région. Une raison de plus pour s’aventurer jusqu’à Dunham – et sur les chemins de gravier – pour essayer l’Ôma.

4500, chemin Strobl, Dunham

Consultez le site du restaurant Ôma