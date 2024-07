Amateurs de cocktails sophistiqués, originaux et bien tricotés, voici Mlle Rosa : petite sœur et voisine du réputé India Rosa, pour des 5 à 7 qui s’étirent ou encore pour allonger vos soirées (arrosées, il va sans dire !).

Ouvert il y a un mois sur l’avenue du Mont-Royal, en face du Rouge Gorge, ce énième projet de la famille Sandhu (qui vient en outre d’ouvrir le Guru, un bistro indien, rue Saint-Denis), se veut avant tout un bar.

Dans un vaste décor aux airs de jardin intérieur, on vient siroter des créations originales du gérant et mixologue Kevin Ramos. Mention spéciale aux cocktails signatures au thé au jasmin (notamment ce « Rêve de Jasmine », à base de whisky japonais, chartreuse et amaretto, servi comme un thé, lequel dégage une vapeur impressionnante au service). La carte à boire est généreuse, créative et bien garnie. Elle fait carrément voyager.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Notre coup de cœur : les fameux dahi puri, ces délicates coquilles farcies

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Mlle Rosa est avant tout un bar, avec des cocktails signatures originaux et travaillés, comme La Rosa, boisson sucrée au gin et sirop de fraise.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Mention spéciale aux cocktails au thé au jasmin, frais et légers, à découvrir

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Ce « Rêve de Jasmine », à base de whisky, dégage une vapeur impressionnante au service.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Goppy Sandhu, copropriétaire du Mlle Rosa, nouveau repaire pour amateurs de cocktails qui compte une bonne trentaine de places 1 /5









Pour accompagner le tout, le menu à grignoter, conçu par le chef d’India Rosa, propose quant à lui plusieurs tapas inédits à partager, toujours sur une note indienne (mais pas que) : ceviche de fruits de mer (aux grains de cumin rôtis), salade d’été à l’ancienne (aux pistaches), kofta (boulettes de légumes) à la délicieuse sauce au beurre d’India Rosa, sans oublier, notre coup de cœur, les fameux dahi puri, ces délicates coquilles farcies de pois chiches.

Également, à se mettre sous la dent : calmars frits, côtelettes d’agneau et la prise du jour, un poisson légèrement poêlé. Ce n’est pas donné, mais c’est sans contredit original, et les assiettes sont aussi très travaillées : les petits appétits s’en tireront à une trentaine de dollars par personne, cocktails en sus (à partir de 14 $).

À noter : la terrasse est ici réservée à la grande sœur, le restaurant India Rosa ; pour Mlle Rosa, c’est à l’intérieur que ça se passe.

À partir de 16 h tous les jours. DJ les week-ends.

1233, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

Consultez le site de Mlle Rosa