« Des gens appellent au restaurant juste pour me féliciter. D’autres demandent si le terre-amisu est au menu. »

Sa fête des Pères, Luca Cianciulli l’a bien méritée après avoir mesuré l’ampleur du pouvoir de la télé. Le Québec sait maintenant qu’il est le grand gagnant des Chefs ! : l’affrontement – et qu’il a fait le meilleur tiramisu réinventé que Normand Laprise ait jamais mangé ! –, alors que ses proches et lui gardaient le secret de sa victoire depuis le tournage terminé il y a trois mois. « C’était tellement l’fun de regarder l’émission avec mes amis qui ne savaient pas ce qui allait arriver », souligne Luca, papa de deux enfants.

Les candidats des Chefs ! combattent à l’écran un stress qui serait insoutenable pour bien des gens. Or, ils vivent aussi de grandes émotions loin des caméras.

Luca et sa compagne Maxime ont accueilli leur fils Paco une semaine après la réalisation de la finale. « Tout est finalement bien tombé et c’était stimulant d’épauler Luca, surtout pour le menu de la finale [NDLR : qui comprenait son fameux terre-amisu] », indique Maxime, attablée mercredi matin à leur restaurant Moccione avec Paco dans les bras pendant que Luca était dans la cuisine avec un réparateur de frigo.

Maxime était plus qu’à mi-chemin dans sa grossesse quand la cheffe recherchiste des Chefs ! a proposé à Luca de prendre part à une compétition réunissant des candidats des 12 saisons précédentes. « C’était pendant le rush un mois avant Noël, se remémore-t-il. Je n’ai pas dit oui tout de suite, mais j’avais vraiment envie de le faire. »

Luca a consulté sa bien-aimée et leurs partenaires, soit son frère Giancarlo Cianciulli et Gabriel Bisson. Il y avait plus à perdre qu’à gagner, mais l’envie de revivre l’adrénaline des Chefs ! était trop forte.

Le petit-fils de ses grands-mères

Dans deux semaines, la famille s’envolera pour l’Italie, près de Naples, dans le village de Calabritto, pour présenter le petit dernier à la grand-mère paternelle de Luca, chez qui il passait une partie de ses étés enfant. Sa nonna et son défunt grand-papa étaient des maraîchers, vignerons et producteurs d’huile d’olive.

Ma grand-mère de 84 ans est celle qui cuisine le mieux au monde, avec tellement d’aise et de facilité. Luca Cianciulli

Luca a aussi beaucoup cuisiné avec sa grand-mère maternelle, aussi d’origine italienne, qui avait un immense jardin – avec de la vigne et des poules – dans sa cour de Montréal-Nord.

Jeune, Luca était enflammé au soccer et il avait des idées plein la tête, comme excaver lui-même une piscine creusée dans la cour de ses parents ! Il était déterminé et plutôt « tannant », d’où le nom de ses restaurants, moccione, qui signifie « morveux » en italien.

PHOTO MARC-ANDRÉ LAPIERRE, FOURNIE PAR ATTRACTION Luca Cianciulli avec sa fille Giulia

De L’Eggsotique au Toqué !

Le premier restaurant où a travaillé Luca, à Boucherville, s’appelait L’Eggsotique (nom que des gens confondaient avec celui d’un bar de danseuses !). Avant de servir le déjeuner à 200 personnes, il fallait se lever à 5 h du matin. « J’ai compris avec le recul que mon patron Gilles m’a beaucoup inspiré. Après deux ans, j’étais moins motivé et il m’a dit : “Luca, tu n’es pas obligé de rester et tu peux t’en aller.” Ça faisait mal à l’orgueil, mais il avait raison. »

C’est là que Luca s’est inscrit à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) où lui a enseigné Pasquale Vari. Son futur juge aux Chefs ! lui a appris – parfois à la dure – ce qu’est la rigueur professionnelle dans une cuisine.

Pendant sa formation, Luca a fait deux stages en Italie. Un premier plus dolce vita dans une pizzéria et un deuxième plutôt spartiate dans un restaurant étoilé Michelin, La Parolina, avec la cheffe Iside de Cesare. « J’ai appris les techniques plus haut de gamme et gastronomiques et comment faire des pâtes fraîches à la perfection. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Luca Cianciulli dans la cuisine du Toqué ! en 2015

À 20 ans, Luca était le plus jeune de la brigade quand il a participé à la deuxième saison des Chefs !. Il a été éliminé dès le deuxième tour, mais Normand Laprise a vu son potentiel et l’a engagé six mois plus tard dans sa cuisine.

Le Toqué !, avec Normand Laprise et Charles-Antoine Crête [aujourd’hui chef propriétaire du Montréal Plaza], c’est assurément le gros de ma formation professionnelle. Luca Cianciulli

C’est au Toqué ! que Luca a rencontré Maxime, elle aussi diplômée de l’ITHQ. C’était un rêve pour elle d’y être engagée. Luca allait donner sa démission trois mois plus tard, après six ans de loyaux services. L’amour a parlé et elle l’a suivi dans un road trip aux États-Unis.

PHOTO YAN TURCOTTE, FOURNIE PAR ATTRACTION Luca Cianciulli à 20 ans en 2011

SON restaurant

Luca, qui créait des menus à 7 ans, a toujours caressé le rêve d’avoir SON restaurant. L’occasion s’est présentée quand un local de la rue Villeray s’est libéré en 2018. Dès l’ouverture, le quartier a adopté le Moccione, ce qui a permis à sa bande de passer à travers la pandémie. Depuis, le Moccione d’origine est devenu une pizzéria et le restaurant signature a pu renaître à l’angle des rues Saint-Denis et Faillon.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU MOCCIONE Luca Cianciulli avant l’ouverture officielle du Moccione en 2018

La famille du Moccione compte 40 employés, dont plusieurs de longue date. « Je suis fier de l’ambiance familiale que nous avons créée et de l’environnement de travail sain, expose Luca. Les clients sentent qu’ils entrent chez nous. »

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Les réservations s’ouvrent deux semaines à l’avance au Moccione alors que c’est premier arrivé, premier servi sur la terrasse.

Le vrai plaisir de cuisiner selon Luca ? « Nourrir avec de l’amour. Réconforter avec un plat. Faire sentir bien quelqu’un avec une seule bouchée. »

PHOTO MARC-ANDRÉ LAPIERRE, FOURNIE PAR ATTRACTION Le fameux terre-amisu aux cèpes

La cuisine est une affaire de clan et de rencontres marquantes pour celui qui se pince encore d’avoir fait la finale avec son « frère » Guillaume Couture. Luca a hâte d’aller visiter la mentore des Chefs ! Colombe Saint-Pierre, au Bic. Et sans Maxime, spécialisée dans les desserts, il n’aurait sans doute pas eu l’idée de verser du café sur des champignons, et le mot de la semaine au Québec n’aurait pas été terre-amisu.

Consultez la recette du terre-amisu