Ce ne sont pas les bonnes adresses qui manquent pour bien boire et bien manger dans Hochelaga. Un nouveau repaire s’ajoute à la liste, aux côtés des Hélicoptère, Hélico et autres Supernat : Maison Close, sis dans l’ancien Flamand, rue Ontario.

C’est aussi à ses anciens propriétaires que l’on doit ce bar à vin un brin coquin, dont le nom et l’enseigne néon ne sont pas sans rappeler le Red Light.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Pour célébrer l'été, un petit plat d'asperges grillées et sardines.

À l’intérieur, les lumières sont tamisées comme il se doit, et quelques illustrations plutôt osées (notamment en couverture des menus) complètent le sulfureux tableau.

Après avoir ouvert le voisin Octo, David Hibon et Pascal Bolduc récidivent donc avec ce énième concept, à la fois « décadent » et « désinvolte », pour un bon verre et une belle bouchée en soirée, dans une ambiance chaude, certes, mais surtout sans se ruiner.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Côté déco, pensez lumières tamisées, néons rouges, ambiance chaude.

La riche carte des vins, divisée en catégories (« les fameux sec et minéral », « vermouth et amaro », « bubbly » et « glou glou »), propose ainsi des bouteilles à partir de 40 $.

À manger, la carte d’inspiration « italo-montréalaise » se veut également accessible, avec des petits plats à partir de 13 $ : tomates caprese aux trois fromages (14 $), croquettes de poulet et confiture de tomates cerises fumées (13 $), et, pour les habitués du défunt Flamand, la ganache de foie gras & popcorn au sel de crevettes (16 $).

Ouvert du mercredi au samedi, de 19 h à tard.

4043, rue Ontario Est, Montréal

Consultez le site de Maison Close