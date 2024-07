Le Roux buvette et caviste crée cette année le Festival des vins de Bromont, avec Élyse Lambert, Master Sommelier, comme porte-parole.

Tenu sur deux jours, les samedi et dimanche 13 et 14 juillet, l’évènement mariera vignerons (Clos des cigales, Vignoble de la Bauge, Val Caudalies, Vignoble de l’Ardennais, etc.) et d’autres producteurs de chez nous (cidrerie Autour de la pomme, brasserie West Shefford, Ferme Cavendale, etc.) à des agences qui représentent des vignobles d’ailleurs, comme La Qv, Vinealis, Maître de chai, Les frères Spirit, Fluide et bien d’autres. Ça se passe entre 11 h et 16 h.

Les mollusques de l’entreprise Huîtres de l’Estrie seront également en dégustation. À manger, il y aura aussi un petit menu façon « cuisine de rue » préparé sur barbecue pendant les heures du festival. Le menu habituel de l’établissement Le Roux sera offert à compter de 18 h pour ceux et celles qui voudraient rester.

L’entrée à l’évènement coûte 5 $, mais elle est gratuite à l’achat de plus de 40 $ de coupons de dégustation. Ceux-ci pourront être achetés directement sur place. Aucune réservation n’est nécessaire.

Consultez le site du Roux