Après quelques semaines de rodage, Nama Omakase ouvre officiellement ses portes. C’est un projet que le chef propriétaire GaCong Ruan cogite avec le groupe Carma Hospitality depuis près de trois ans et auquel s’est joint le chef exécutif Michael Ho, finaliste à l’émission Les Chefs ! en 2023.

GaCong Ruan avait en tête un restaurant qui embrasse la tradition japonaise avec la cuisine française et où cohabitent deux services. L’un de type « omakase » avec des gens assis au comptoir qui se laissent guider par le chef, et un autre avec un menu « à la carte » et des clients qui animent la salle à manger.

Le chef propriétaire et ses partenaires ne cachent pas leurs ambitions de devenir un restaurant gastronomique de renommée internationale et même de devenir le prochain Nobu avec plusieurs adresses.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Des poissons d’exception.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Choux de Bruxelles sautés dans un miso au yuzu avec des pickles d’oignons perlés, assaisonnés de furikake.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le plat de Sashimi Moriawase se compose de poissons de haute qualité (pattes de crabe royal rouge, daurade du Japon, thon, Kinmedai, saumon) que les chefs nous invitent à manger dans un ordre bien précis avec du wasabi frais, du gingembre assaisonné de graines de sésame et des œufs de saumon infusés de yuzu.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Magnifique pour les yeux et savoureux en bouche, cette salade frisée repose sur des aubergines frites. Avec les tomates et les noix de pin, pas de doute : Nama Omakase est un restaurant franco-japonais. 1 /4







Mais avant tout, il fallait trouver le local de la rue Viger, qui se résumait à « quatre murs » avec de la brique et d’élégantes colonnes. De là le mot « nama » qui veut dire « cru », ce qui s’applique au décor composé de matériaux bruts (signé Guillaume Ménard de Ménard Dworkind) mais aussi au menu qui mise sur des poissons, des viandes et des produits d’exception : saumon Ora King de la Nouvelle-Zélande, sauce shoyu Marunaka vieillie pendant plus de trois ans, bœufs Wagyu A5, etc.

Conseil : écoutez attentivement les indications de votre serveur, notamment sur toutes les verdures comestibles des plats de sushis (fleurs de gingembre, feuilles de poivre sansho) et sur comment maximiser les saveurs du wasabi frais. Et avertissement : la partie du ventre du thon rouge (le otoro) fond littéralement dans la bouche !

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE On peut vivre deux expériences chez Nama Omasake : en mode « omakase » au comptoir avec le chef ou « à la carte » dans la salle à manger.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le chef propriétaire GaCong Ruan et le chef exécutif Michael Ho.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Du groupe Carma Hospitality, qui ajoute Nama Omasake au portfolio de ses restaurants, Pietro Maio, Clément Audouy et Lucio Carlomusto. 1 /3





Les deux chefs GaCong Ruan et Michael Ho, qui ont respectivement 31 et 28 ans, se connaissent depuis l’enfance. Cuisinier autodidacte, le premier a grandi en développant l’art du service avec ses parents restaurateurs avant de travailler dans de nombreux restaurants de sushis, dont Maïko et Tori. Nama Omakase représente pour lui « un rêve ».

Quant à Michael Ho, ses études en cuisine l’ont mené à faire des stages à Lyon au restaurant Paul Bocuse et à l’Auberge de l’Île Barbe. À Montréal, il a travaillé pendant quatre ans à la Maison Boulud.

Les deux complices espèrent surprendre les plus fins des palais avec leurs plats franco-japonais à la présentation impeccable, dont celui végétarien d’aubergines (voir les photos). En marge de l’assiette, on fait ses choix parmi les cocktails (signatures ou classiques), les sakés (Kikuchi, Akebono Shuzo) et les vins soigneusement choisis pour leur accord avec les plats. Au verre, on peut boire du sauvignon blanc du Domaine Lebrun, par exemple, ou de pinot noir du domaine Poderi Colla.

Sachez que les deux services d’omakase offerts chaque soir (à 18 h et 20 h 30) réunissent un groupe de six personnes. La salle à manger compte pour sa part 56 places.

425, avenue Viger Ouest, Montréal

Consultez le site de