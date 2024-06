Envie d’aller boire un verre ou déguster un plat à l’extérieur ? Voici notre sélection de terrasses à Montréal et ailleurs au Québec pour bien profiter des belles journées d’été.

À Montréal

June Buvette, ciel ouvert dans Pointe-Saint-Charles

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE On s’assoit confortablement sur la terrasse du June Buvette pour déguster des petits plats et du bon vin.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE June Buvette revisite les pogos, en les faisant aux pétoncles. Un plat parfait pour l’été. 1 /2



June Buvette, qui a ouvert à l’automne rue Centre, accueille maintenant ses convives sur sa terrasse. On y prend un verre de vin, entouré de verdure, et quelques assiettes, dont les fameux pogos de pétoncle et le tartare de bœuf avec son nuage de fromage.

1900, rue Centre, Montréal

Consultez le site web de June Buvette

Terrasse Alizé, vent de fraîcheur au centre-ville de Montréal

PHOTO RACHEL CHENG, FOURNIE PAR TERRASSE ALIZÉ On vient prendre un verre, remplir un creux ou faire la fête sur la Terrasse Alizé au centre-ville.

Logée au 9e étage de l’hôtel Humaniti, la Terrasse Alizé se veut une oasis urbaine avec son grand espace verdoyant. L’établissement offre une carte estivale de cocktails et la cuisine, dirigée par le chef Jean-Sébastien Giguère (Climats, Restaurant h3), met en valeur des produits frais et de saison. On peut se délecter d’un ceviche de pétoncles, avec crème de citron confit et salicorne, ou bien d’une salade de tomates ancestrales avec mozzarella di bufala et tempura aux herbes.

340, rue De la Gauchetière Ouest – 9e étage, Montréal

Consultez le site web de Terrasse Alizé

Le Kabinet, bar et petits plats à l’extérieur

PHOTO DOMINIQUE LAFOND, FOURNIE PAR LE KABINET On se dirige sur Laurier Ouest pour se poser sur la terrasse du Kabinet.

On s’attable à la terrasse du Kabinet, dans le Mile End, pour profiter de l’ambiance sur Laurier Ouest. Cocktails signatures et vins à profusion, le choix ne manque pas pour l’apéro. Et on accompagne notre verre d’un ou de plusieurs plats frais à partager. La cuisine d’inspiration française fait la part belle aux poissons et aux fruits de mer et on ne manque pas le service de caviar, la spécialité du restaurant.

98, avenue Laurier Ouest, Montréal

Consultez le site web de Kabinet

Terrasse de la SAT en mode éphémère

PHOTO SÉBASTIEN ROY, FOURNIE PAR LA SAT L’apéro est tout indiqué au resto éphémère de la SAT cet été. De plus, on profite de la vue unique sur le dôme de l’institution.

On (re)découvre la terrasse sur le toit de la Société des arts technologiques, dans le Quartier des spectacles, grâce à un bar éphémère pour l’été. Au menu, une sélection de bières, vins et cocktails, ainsi que des grignotines. C’est l’endroit idéal pour prendre l’apéro avant un spectacle ou pour un 5 à 7 après le travail.

1201, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Consultez le site web de la SAT

Cour arrière, à quelques pas du Vieux-Port de Montréal

PHOTO FOURNIE PAR GROUPE SUPER La terrasse de Cour arrière est installée dans les jardins intérieurs de l’hôtel.

Le restaurant de l’hôtel Saint-Sulpice, dans le Vieux-Montréal, a fait peau neuve juste à temps pour les beaux jours. La terrasse extérieure se situe dans les jardins intérieurs. On se pose dans ce joli cocon pour le déjeuner, le dîner, le souper ou le brunch les week-ends. En soirée, on commande des pièces de viande cuites au charbon de bois (macreuse de bœuf, tomahawk), ou bien des plats froids de courgette ou d’asperges tonnato.

414, rue Saint-Sulpice, Montréal

Consultez le site web de Cour arrière

RoseOrange, vue sur le mont Royal

PHOTO PATRICIA BROCHU, FOURNIE PAR ROSEORANGE RoseOrange a la plus haute terrasse de toute la métropole, on a donc droit à une vue panoramique inégalée sur la ville.

On se dirige au 44e étage de la Place Ville Marie – juste en dessous des restaurants Hiatus et Sora45 – pour vivre l’expérience du RoseOrange. Dans ce repaire idéal pour admirer le coucher de soleil sur le mont Royal et le centre-ville, on s’installe pour un apéro dans une ambiance festive. Le RoseOrange propose une jolie carte de vins, de spritz, de cocktails et de coolers. On accompagne notre verre d’un antipasti pour compléter le tout.

1, Place Ville Marie – Niveau 44

Consultez le site web de RoseOrange

Papito, terrasse cachée dans le Quartier des spectacles

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE La terrasse du restaurant Papito, dans le Quartier des spectacles, est lovée entre plusieurs bâtiments.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE De la même famille que Café Parvis et Furco, la cuisine du Papito se veut accessible et conviviale.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE La terrasse du Papito nous sort à coup sûr du tumulte de la ville.

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE On peut choisir entre de nombreux plats à partager, notamment les carottes, avec crème fraîche, jalapeño et graines de citrouille. 1 /4







Le nouvel établissement de la rue Saint-Alexandre a joliment aménagé sa terrasse extérieure, qui devient une prolongation du local agencé par le copropriétaire et designer Zébulon Perron. Des plantes et une petite fontaine en font un véritable havre urbain. Le menu du Papito est parfait pour la saison chaude. On nous propose des viandes cuites au charbon de bois ou au four à bois, ainsi que des plats de légumes pour un peu de fraîcheur.

1425, rue Saint-Alexandre, Montréal

Consultez le site web de Papito

Ailleurs au Québec

El Gordo, tacos et brunchs mexicains à Saint-Lambert

PHOTO FOURNIE PAR EL GORDO La terrasse d’El Gordo à Saint-Lambert est invitante avec ses bancs colorés.

La taqueria El Gordo a récemment ouvert une succursale au cœur de Saint-Lambert, sur la Rive-Sud. Cet été, on s’attarde sur sa terrasse, spacieuse et couverte, pour profiter du menu mexicain avec de nombreuses options de tacos, des nachos, salades, quesadillas, fajitas. On peut aussi s’asseoir au bar extérieur pour savourer un des cocktails maison, bien rafraîchissants. Le week-end, le restaurant sert un brunch d’inspiration latine. Au menu : huevos rancheros, chilaquiles, pain perdu, burrito déjeuner.

575, avenue Victoria, Saint-Lambert

Consultez le site web d’El Gordo

Bar Le Sacrilège à Québec

PHOTO FOURNIE PAR LE BAR LE SACRILÈGE La terrasse du bar Le Sacrilège, rue Saint-Jean, à Québec, a fait peau neuve pour l’été. Avec ses longs bancs en bois, elle peut accueillir de nombreux clients.

La nouvelle terrasse du bar du quartier Saint-Jean-Baptiste à Québec va trouver preneur à coup sûr. Plusieurs banquettes tout en rondeur accueillent les amateurs de bières et de spiritueux locaux. Un court menu d’en-cas (sardines, olives, croustilles et charcuteries) est là pour satisfaire les petits creux.

447, rue Saint-Jean, Québec

Consultez le site web du bar Le Sacrilège

Brasserie Griendel, nouvellement à Montcalm

PHOTO FOURNIE PAR LA BRASSERIE GRIENDEL Fini St-So, la brasserie Griendel a posé ses pénates dans le quartier Montcalm à Québec et a ouvert du même coup sa terrasse.

La brasserie Griendel a déménagé dans le quartier Montcalm, à Québec. On profite donc des belles journées d’été pour essayer la nouvelle terrasse et quelques bières maison. Le nouveau menu, du chef Yanick Verreault, compte des plats à partager, et évidemment les classiques de l’ancienne succursale de Saint-Sauveur (poutine, ailes, planche de charcuteries, choucroute et brownie).

46, boulevard René-Lévesque O., Québec

Consultez le site web de la brasserie Griendel

White Horse, à côté du lac Memphrémagog

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU CAFÉ-BISTRO WHITE HORSE On se dépose devant le foyer extérieur du café-bistro White Horse, à Magog, pour le café ou l’apéro.

De passage à Magog ? On se laisse tenter par la terrasse du café-bistro White Horse pour le déjeuner, le dîner ou le souper. On peut savourer son café ou son verre de début de soirée près du foyer ou s’inviter sur la terrasse pour déguster un plat. Au menu : salades et sandwichs gourmands pour le dîner et des assiettes de poisson, fruits de mer et de viandes pour le souper.

5, rue de Hatley, Magog

Consultez le site web de White Horse Café-Bistro