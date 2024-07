On se plonge dans les années 1980 au nouveau restaurant Dorsia. Mais rien de quétaine ici, l’établissement du Vieux-Montréal offre une atmosphère élégante, un service attentionné et des plats savamment travaillés par le chef Miles Pundsack-Poe.

C’est le groupe WITH Hospitality (Ryu, Ayla, Sushi Dept et Livia) qui est derrière la nouvelle adresse de la rue Notre-Dame Ouest. « On voulait apporter le nouveau “fine dining” à Montréal », évoque le directeur des opérations, Jason Lamarre. L’espace reflète le choix du groupe : un impressionnant luminaire accueille les invités, et le décor, conçu en collaboration avec Ivy Studio, intègre des miroirs, du marbre et des banquettes aux lignes épurées. L’expérience est même rehaussée par les serveurs en uniforme, offrant un service courtois et chaleureux.

Le chef ontarien Miles Pundsack-Poe, récemment déménagé à Montréal pour élever sa famille, s’inspire de la cuisine française et de la philosophie de la cuisine italienne – « avoir des produits très frais et de saison », dit-il, pour le menu. Il y met aussi tout son savoir-faire appris au cours de sa carrière dans les cuisines de restaurants étoilés Michelin (Ensue, en Chine, et The Restaurant at Meadowood, en Californie).

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Le homard entier, à partager, est servi dans une sauce au poivre.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Le chef de Dorsia, Miles Pundsack-Poe, et le directeur des opérations de WITH Hospitality, Jason Lamarre

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE La salade César, un incontournable du menu

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Le barman Louis-Philippe Laforest à l’œuvre derrière l’élégant bar

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Dorsia veut offrir le meilleur martini en ville. Le cocktail vient même avec quelques condiments en plus, une petite attention bien agréable.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Le restaurant Dorsia a ouvert ses portes le mois dernier rue Notre-Dame Ouest.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE La couronne de canard, le plat signature du chef

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE L’impressionnant luminaire donne le ton au décor de Dorsia, qui a été conçu en collaboration avec Ivy Studio.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Les savoureux cappelletti au homard

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE La meringue au sureau avec son granité à la rhubarbe

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Le mille-feuille à la noix de cajou, à la mangue et au fruit de la passion 1 /11





















Le menu à la carte est alléchant, on a le choix entre des entrées, des plats – de pâtes, notamment – et des assiettes à partager, sans oublier les desserts. Le chef s’amuse entre ses diverses influences et les produits locaux. La salade César, bien relevée avec les anchois, côtoie une assiette de pétoncles de Digby légèrement pochés et accompagnés d’oseille, de céleri et de pommes. Le homard vaut le détour ici. Il est apprêté de deux façons : en cappelletti, avec sabayon et une huile de safran, ainsi qu’en assiette à partager, entier avec une sauce au poivre et accompagné de pommes de terre dauphines. Il ne faut pas manquer non plus la couronne de canard, servie avec des baies d’argousier et des topinambours, un plat signature du chef qu’il fera évoluer au gré des saisons.

Envie d’une finale sucrée ? La cheffe pâtissière Camila Takahashi a concocté une carte de desserts invitants. On se laisse tenter par le mille-feuille à la noix de cajou, à la mangue et au fruit de la passion ou par la meringue au sureau avec son granité à la rhubarbe.

Du côté des cocktails, les classiques sont rois avec en tête les martinis et ses différentes variations. « On veut bien effectuer les cocktails et respecter les produits », souligne le barman Louis-Philippe Laforest. Les digestifs du bar sont aussi bien mis en évidence. La carte des vins, montée par le sommelier du groupe, Reynald Belkacem, penche vers les vignobles français et comblera les amateurs de vin.

Dorsia espère attirer une clientèle variée : familles, amis, couples qui ont envie d’un repas gastronomique, ceux qui célèbrent une occasion spéciale et même les travailleurs du coin. Le restaurant, qui ouvrira ses portes le midi dès le mois d’août, espère notamment devenir un endroit de prédilection pour les lunchs d’affaires. L’établissement inaugura aussi au début de septembre Bowie, un resto-lounge qui se situera au sous-sol du restaurant. Plus festif, l’endroit servira des cocktails et un menu classique américain (sliders, guédille au homard) tout en épousant le côté raffiné du lieu.

396, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Consultez le site de Dorsia