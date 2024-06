Depuis des années, l’équipe de la boulangerie Hof Kelsten travaille à l’étroit dans son local du boulevard Saint-Laurent, au nord de l’avenue du Mont-Royal. De plus, elle ne fournit pas à la demande.

Jeffrey Finkelstein et sa nouvelle associée Suyin Wong viennent de se donner les moyens de produire beaucoup plus de viennoiseries, de pâtisseries et de pain en ouvrant une deuxième succursale.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Ces croissants sont parmi les meilleurs de la ville.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Il y a plusieurs petites douceurs dans le comptoir.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Suyin Wong et Jeffrey Finkelstein sont les propriétaires de Hof sucrée.





Située entre l’avenue du Parc et le campus MIL de l’Université de Montréal, elle est peu accessible (sauf aux travailleurs de l’édifice et des alentours), mais l’accessibilité n’était pas le but premier de Hof sucrée.

Il fallait avant tout trouver un grand espace où Jeffrey et la chef pâtissière de longue date Suyin pourraient réaliser leur rêve de travailler dans un environnement efficace et contrôlé. Ce qu’ils ont trouvé au 400, avenue Atlantic (à peu près derrière la chouette Taverne Atlantic) dépassait leurs attentes.

Ce qui attend la clientèle : les meilleurs croissants de Montréal, des biscuits, quelques sandwichs et salades, du café de qualité, essentiellement la même offre que sur la Main, avec quelques tables où on peut se sentir à l’aise de paresser un peu.

400, avenue Atlantic, Montréal