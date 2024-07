Bien qu’elle passe souvent sous le radar, l’auberge Comme au premier jour, de Saint-Pacôme, est l’un des premiers restaurants du Bas-Saint-Laurent qui ont tenu bien haut le flambeau de l’approvisionnement local.

Elle continue de le faire avec éclat depuis 2001, comme en fait foi sa nomination au sein des 15 finalistes de l’année au Prix restaurateur Aliments du Québec au menu.

L’auberge-restaurant, aménagée dans l’ancien presbytère du village situé 10 km à l’est de La Pocatière, a même été récemment citée dans le magazine torontois Foodism parmi une demi-douzaine de restaurants qui s’illustrent au sein de l’association Terroirs et saveurs du Québec.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Mousseline d’anguille fumée des Trésors du fleuve, de Rivière-Ouelle, et lardons de sanglier de Petits régals des bois, de Saint-Alexandre-de-Kamouraska

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le gigot d’agneau de l’agnellerie de Kamouraska est un grand classique de l’auberge Comme au premier jour. 1 /2



Bref, le menu concocté par Jean Santerre et Doris Parent n’a rien à envier aux meilleures tables de la région. « Notre clientèle rajeunit un peu, on s’en rend compte, dit Jean Santerre. Après une vingtaine d’années, on en perd, des clients, des gens qui venaient souvent, mais qui sont rendus à un certain âge. À un moment donné, il faut se renouveler, on va donc chercher une clientèle plus jeune. »

Certains classiques comme l’agneau de l’Agnellerie de Kamouraska continuent de faire le bonheur des convives, tout comme l’accueil personnalisé de la famille Santerre-Parent, qui offre une superbe option dans une région parfois victime de sa popularité.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE L’auberge Comme au premier jour offre l’hébergement : 11 chambres climatisées. Un petit-déjeuner gourmand est inclus avec chaque nuitée.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Les clients de l’auberge peuvent profiter depuis l’été dernier d’un pavillon de détente construit près de la piscine.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Jean Santerre et Doris Parent sont propriétaires de l’auberge Comme au premier jour depuis son ouverture, en 2001. 1 /3





Le menu de l’auberge Comme au premier jour a beau avoir évolué, certains classiques comme l’agneau de l’Agnellerie de Kamouraska continuent de faire le bonheur des convives, tout comme l’accueil personnalisé de la famille Santerre-Parent, qui offre une superbe alternative dans une région parfois victime de sa popularité.

« Kamouraska, l’été, c’est le fun, c’est un beau village, mais il y a beaucoup d’effervescence, ça grouille, y a du monde, avertit Jean Santerre. Tout le monde connaît Kamouraska, mais peu connaissent Saint-Pacôme. Mais quand ils arrivent ici, ils sont contents d’avoir trouvé ce trésor caché, ça leur fait du bien. Ils peuvent venir en séjour ici pour se poser. »

224, boulevard Bégin, Saint-Pacôme

Consultez le site du restaurant