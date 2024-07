Ne serait-ce que pour sa spacieuse terrasse sous les arbres, il fallait que des restaurateurs reprennent le flambeau du Boris Bistro, qui a fermé ses portes après 22 ans de loyaux services dans le Vieux-Montréal. Deux ans plus tard, voici Romies.

Les idéateurs de ce projet sont Reagan Steinberg et Alex Cohen, le couple propriétaire d’Arthurs Nosh Bar, chaleureux casse-croûte de Saint-Henri. Le menu du Romies est de type bistro américain. Pensez bœuf sous toutes ses formes (burger, tartare, filet mignon), mais aussi cocktail de crevettes, plat de palourdes, poisson grillé au charbon et les incontournables burgers et côtes levées. Et pensez plats individuels, ce qui plaira à bien des gens jamais comblés par les plats à partager !

« Un Bâton Rouge haut de gamme », ne pourrait mieux dire Reagan Steinberg pour décrire son restaurant, ce qui vaut aussi pour le décor signé Annika Krausz (Larry’s, Sparrow) où la couleur « sang de bœuf » (oxblood) domine avec des matériaux de bois et de cuir, et de grandes tables rondes pouvant réunir des familles.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Un mot pour définir ce plat de filet mignon servi avec des pleurotes, de la verdure et de la sauce au poivre : impeccable !

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Cette salade servie avec une vinaigrette catalina aux tomates rôties comporte un heureux mélange de textures avec ses raisins verts et des grains croquants.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Un grand classique américain : une tarte aux pommes (saupoudrée de fromage cheddar) et de la crème glacée maison à la vanille 1 /3





Les rénovations ont pris du temps à l’intérieur pour complètement réaménager les lieux. « Nous voulions que ce soit cozy pendant la saison froide et que les gens ne parlent pas juste du restaurant pour sa belle terrasse », fait valoir Reagan. Le couple est associé avec A5 Hospitality, qui a racheté l'ancien Boris Bistro en 2022, mais c'est entièrement son concept et son menu.

Le chef Alex Cohen poursuit dans la cuisine réconfortante aux élans nostalgiques, souligne sa femme avec qui il a deux enfants (sans oublier un comptoir Arthurs au Cathcart). La recette de l’omelette espagnole parmi les entrées est celle de sa mère.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Rares sont les terrasses comme celle-ci à Montréal avec des arbres matures.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La couleur « sang de bœuf » domine le décor.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Autre vue sur la terrasse, où seront ajoutés des terrains de pétanque !

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE On doit au couple Alexander Cohen et Reagan Steinberg l’ouverture du Romies dans l’ancien Boris Bistro. 1 /4







Le menu du Romies comportera des classiques, mais aussi des plats de saison à la carte, signale Reagan. C’est un beau terrain de jeu d’avoir un bistro américain dans le Vieux-Montréal, où on trouve beaucoup de restaurants français.

En cuisine, Alex Cohen est notamment épaulé de Nicholas Giambattisto et la pâtissière Leigh Roper - avec qui le couple a d'ailleurs travaillé au Joe Beef, il y a 20 ans. Melissa Wood complète l'équipe en cuisine alors que Léa Viens alimente quant à elle la carte des vins en intégrant de petits producteurs à des vignobles bien établis.

Enfin, sachez que le maître d’hôtel Franck Roche, en fier Marseillais d’origine, compte aménager des allées de pétanque sur la terrasse. Ça promet, surtout que Romies ouvrira éventuellement pour le dîner !

465, rue McGill, Montréal

Consultez le site du restaurant