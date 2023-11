Danny St-Pierre a posé ses pénates dans le Mile-Ex pour ouvrir son nouveau restaurant, le Pan Américan Pizza. Le casse-croûte avec une « twist italienne » met en vedette ses fameuses pan pizzas et des sous-marins.

Depuis octobre, l’équipe accueille les clients dans son petit local de la rue Jeanne-Mance (dans l’ancien restaurant Mile-Ex). On peut s’y sustenter midi et soir – les réservations sont recommandées – ou on peut se faire livrer chez soi les créations de Danny St-Pierre.

On retrouve donc les pan pizzas, gourmandes et ceinturées de fromage croustillant. Et les choix sont nombreux : pizza pepperoni (Pep su’l top), smoked meat (Smo kede meat), la Fortuna (avec les pleurotes de la Ferme Fortuna), Soupe à l’oignon, et bien d’autres.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Les pizzas Smo kede meat (au smoked meat), Fortuna (avec les pleurotes de la Ferme Fortuna), Soupe à l’oignon et Pep su’l top (pepperoni)

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Les sous-marins sont aussi les stars. On a ici le Pan Am et l’Écho vedette.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Les barres Nanaimo

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La sélection de vins faite par Steve Beauséjour et Cat Fabi 1 /4







Danny St-Pierre propose aussi quelques sous-marins – qui reviennent au goût du jour, dont l’Écho vedette, un « clin d’œil » à celui d’une renommée chaîne de restos, et la Pan Am, complètement végétalien avec ses panelles de pois chiches.

On se laisse tenter aussi par une frite (encore très copieuse), comme celle du Clown avec ses garnitures de Big Mac, ou par une entrée de croquettes de Cacio et pepe. Côté desserts, quelques choix s’offrent à nous, dont les barres Nanaimo.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le Pan Américan Pizza a repris le local du restaurant Mile-Ex.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE On peut passer en coup de vent le midi ou prendre le temps le soir de s’attabler pour déguster une pan pizza ou un sous-marin.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’entrée rétro du Pan Américan Pizza donne tout de suite le ton.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE La devanture du Pan Américan Pizza

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le chef Danny St-Pierre et ses associés ont choisi le Mile-Ex pour leur nouvelle aventure.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Les copropriétaires du restaurant (de gauche, à droite) : Danny St-Pierre, Catherine Archambault, Martin Rouleau et Yves Mireault. Ceux manquant sur la photo : Gilles Mireault et Eric Le François. 1 /6











« On célèbre ce qu’était le restaurant continental de l’époque, où tu avais un petit peu de tout », explique Danny St-Pierre, qui veut garder sa cuisine accessible et très familiale. Des formules à emporter sont offertes avec deux ou quatre pizzas et accompagnements, idéales pour des familles ou des groupes.

Au verre, on boit du vin de la carte joliment montée par Steve Beauséjour et Cat Fabi, des bières de West Shefford, un cocktail concocté maison ou un soda.

Déjà adopté par les gens du quartier, le Pan Américan Pizza joue sur notre fibre nostalgique en nous servant des plats riches et réconfortants, mais avec une petite touche de je-ne-sais-quoi.

6631, rue Jeanne-Mance, Montréal