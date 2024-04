Le restaurant Caifan, rue Saint-Denis, se dévoile le jour sous une nouvelle identité avec Piel Canela. Le nouveau projet du groupe Barranco Partners se consacre aux brunchs d’inspiration latine, avec en prime des cafés spécialisés et des pains de la boulangerie artisanale mexicaine Carlota.

C’est Karla Guzmán qui est derrière les créations salées et sucrées, accompagnée du sous-chef Edgard Trujillo et de la cheffe pâtissière Victoria de Oliva. La cheffe d’origine mexicaine (Pujol, Tapeo, Caifan) puise dans ses racines et dans ses souvenirs pour offrir un menu qui rend hommage à son pays natal.

Le tlatoyo, une galette de maïs farcie de haricots noirs et de queso fresco – un classique des marchés mexicains, explique Karla –, est servi avec du magret de canard et une salsa de tomatillo inspirée par celle de sa grand-mère. On peut aussi opter pour les chilaquiles garnis de cecina, une viande traditionnelle fournie par une Mexicaine nouvellement arrivée au Québec, ou bien le pain doré accompagné de crème de maracuya et de compote d’ananas.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le pain doré de Piel Canela, avec crème de maracuya et compote d’ananas

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les chilaquiles Piel Canela qu’on peut garnir de cecina si on le souhaite.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les smoothies et les cafés spécialisés sont tous plus gourmands les uns que les autres.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les copropriétaires de Piel Canela Fidel Vasquez (à gauche) et Renatto Mirando (à droite), ainsi que la cheffe Karla Guzmán

Piel Canela se trouve dans le restaurant Caifan, rue Saint-Denis.









Il ne faut pas manquer les cocktails et les smoothies, fruités et colorés, ainsi que les cafés élaborés par le très créatif mixologue du groupe, Jeremy Escolano. Le café de olla, une boisson traditionnelle parfumée de cannelle et de piloncillo, promet de faire voyager.

Piel Canela s’ancre bien dans la scène montréalaise en combinant les goûts de l’Amérique latine avec les ingrédients locaux. On s’y rend pour un brunch assurément hors de l’ordinaire, exécuté avec passion par la cheffe.

Du jeudi au lundi, de 9 h à 14 h 30

4542, rue Saint-Denis, Montréal

Consultez le site de Piel Canela