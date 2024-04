Bonne nouvelle pour les amateurs de bière fraîche : le Brouhaha d’Ahuntsic, bien connu et apprécié pour ses bières d’inspiration belge, brasse désormais ses créations houblonnées sur place.

Le pub de l’avenue Papineau et ses propriétaires – Sylfranc Côté, Marc Bélanger (brasseur et ancien directeur général de la défunte MaBrasserie) et Annie Auger – inaugurent d’ailleurs les nouvelles installations, pile pour ses neuf ans, ce samedi 6 avril, dès midi.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Pile pour ses neuf ans, le pub Brouhaha se transforme en microbrasserie. Pour marquer le coup, quelques nouveautés, dont l’Arrakis (bière hommage à Dune).

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les classiques, dont l’assiette de viandes fumées, restent au menu.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Sylfranc Côté, Marc Bélanger (brasseur) et Annie Auger (absente de la photo) sont les fiers propriétaires de la microbrasserie de l’avenue Papineau.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le Brouhaha de l’avenue Papineau brasse désormais ses propres bières maison sur place. 1 /4







Au programme, une bière anniversaire (vieillie quatre ans dans une barrique en bois d’acacia), le retour de la légendaire Gaz de course (bière forte à 12 %, en deux versions, l’une traditionnelle, l’autre vieillie quatre ans dans une barrique de whisky écossais) et l’arrivée de la Désossée (triple belge houblonnée à l’américaine, telle une IPA). Mentionnons aussi la nouvelle Arrakis, une bière hommage, au poivre des dunes, pensée avant même que le film de Denis Villeneuve ne soit annoncé, faut-il signaler. Côté menu, on a ajouté pour l’occasion des huîtres et une copieuse assiette de confit de canard à la carte, tandis que les classiques en matière de poutine (dont la décadente Poutiflette) et de viandes fumées (boucanées et braisées sur place), demeurent.

À terme, ces nouvelles installations (qui incluent un système de brassage et des fermenteurs à l’étage, en plus de diverses cuves de garde pour clarifier la bière, à la cave) devraient permettre au Brouhaha un meilleur contrôle de la qualité. Mais aussi une certaine diversité. On nous promet d’ailleurs au moins trois ou quatre nouvelles bières par année ! À noter que les bières de la microbrasserie sont évidemment offertes au Brouhaha de Rosemont (avenue De Lorimier), mais aussi en canette, dans quelques dépanneurs choisis, notamment le Provi-Max (rue des Carrières), le Bièrologue (rue Ontario), mais aussi Chez Gibb (à Rouyn-Noranda).

10 295, avenue Papineau, Montréal

Consultez le site du Broue Pub Brouhaha