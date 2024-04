Baptisé le Fou Fou, l’espace conçu par les architectes et designers de LemayMichaud accueillera douze propositions culinaires différentes et quatre bars.

Il y aura une foire alimentaire haut de gamme de 30 000 pieds carrés pouvant accueillir jusqu’à 900 personnes, au Royalmount.

Baptisé le Fou Fou, l’espace conçu par les architectes et designers de LemayMichaud (Club Med Charlevoix, Strom Québec, etc.) accueillera douze propositions culinaires différentes et quatre bars.

Nos talents culinaires d’ici, dont Hanhak Kim (Bar Otto), se marieront à au moins un chef d’ailleurs, Tony Messina, de Los Angeles.

Il faut croire que la viande de bœuf sera à l’honneur, avec la présence de Lenny Lighter (Moishes), de Peter Katsoudas (RIb’N Reef Steakhouse) et des frères Torres (Hogar Steakhouse) dans la liste des collaborateurs.

Tout ce beau monde travaillera sous la direction de Jay Coldren, spécialiste des halles gourmandes dont le CV compte des postes au Time Out Market, chez Dean & DeLuca et au réputé Inn at Little Washington.

L’ouverture du Fou Fou est prévue pour août 2024.