(Avis aux amateurs de sandwichs italiens bien garnis. Un nouveau comptoir vient de s’ajouter à la liste déjà riche du Cathcart, lumineuse aire de restauration au pied de la Place Ville Marie. ) Au menu du petit nouveau, Bella sandwicheria, installé depuis la semaine dernière : une variété de sandwichs aussi gourmands que dégoulinants, gargantuesques, si vous voulez notre humble avis, portant tous des prénoms italiens féminins. Cet hommage aux mères, grands-mères, tantes et autres grandes femmes de leur vie est une idée des propriétaires, à qui l’on doit déjà le Bossa, autre sandwicherie montréalaise bien établie (rue Masson, rue Wellington et au Time Out Market Montréal). Ici, on a voulu aller une coche plus loin dans la qualité et le raffinement, nous dit-on.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Bella sandwicheria, pour amateurs de sandwichs italiens bien garnis, vient d’ouvrir au Cathcart.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Pour les plus petits appétits, on suggère l’assiette de légumes frits.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Et pour clore le tout, une sélection de desserts maison.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Daniel Lo Manto, copropriétaire du Bella, fait aussi partie de l’équipe du Bossa.

Le nouveau comptoir vient d'ouvrir au Cathcart.









Pour vous donner une idée, le Giovanna, auquel nous nous sommes attaquée, est composé d’une généreuse portion de porchetta, mais aussi de prosciutto, servie avec du caciocavallo fumé, en plus d’une gremolata aux olives joliment épicée. Il aurait facilement nourri deux affamés. À noter que tous les sandwichs sont aussi servis dans une focaccia maison. Pour les plus petits appétits, on suggère la salade de la nonna, ou, pourquoi pas, une jolie assiette de fritto misto, légumes frits (artichauts, fenouil et courgettes) servis avec une savoureuse sauce tonnato. Enfin, les becs sucrés seront ravis de retrouver ici les dolci classiques italiens, cannoli, tiramisu et autres biscotti maison. Et pour arroser le tout, un spritz, quelqu’un ?

Ouvert tous les jours sauf le dimanche, de 11 à 19 h – jusqu’à 15 h le lundi, et jusqu’à 22 h le jeudi.

Consultez le site du Cathcart