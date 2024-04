La salle à manger est à la fois chic et chaleureuse, ancienne et moderne.

Le chef du Heni, Julien Robillard, est accompagné des copropriétaires Soufian Mamlouk (à gauche) et Rami Bassil El-Sabban, également vigneron et sommelier.

Une découverte du calibre de Heni, ça ne se fait pas toutes les semaines. Dans ce restaurant de la Petite-Bourgogne ouvert depuis août 2023 travaille un chef polyvalent au talent renversant. Sa cuisine est servie avec des vins artisanaux importés principalement du Liban. Puis au sous-sol, un nouveau bar, Badin, permet de siroter des cocktails qui figurent parmi les plus originaux en ville.

Les acronymes anglais SWANA et MENA désignent l’ensemble des pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MOAN ou ANMO en français). Heni fait de cette vaste région son terrain de jeu culinaire. Ce n’était pas une mince commande pour le Québécois Julien Robillard, dont les expériences précédentes comprennent la création des derniers menus du défunt Pastel et cinq années à l’hôtel Le St. James. L’énergique chef n’en a pas moins embrassé le projet avec un enthousiasme fou.

Il faut dire que le grand voyageur a pour guides les quatre propriétaires du restaurant, dont les origines couvrent une belle partie du territoire à explorer et à métisser. Soufian Mamlouk, également propriétaire de Barley et de Lulu Épicerie, deux adresses voisines, a surtout grandi au Liban, mais la Syrie et la Jordanie coulent dans ses veines. Le directeur général Noah Abecassis est né au Maroc. Le sommelier Rami El Sabban et le designer Omar Boubess sont pour leur part enracinés dans la culture libanaise.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Heni est situé rue Notre-Dame Ouest.

Et après, il y a leur Québec d’adoption, avec ses produits et ses traditions – Heni organisait une cabane à sucre halal la semaine dernière ! Toute l’équipe tenait à ce que le mariage des cultures s’opère au menu et on peut dire que c’est mission accomplie. Prenons par exemple la version du Hummus Bil Lahme de Julien, qui tient du génie. Elle est faite avec de la joue de veau braisée plutôt qu’avec du bœuf haché et son accompagnement est un beau quartier de chou légèrement carbonisé, farci de bastirma (charcuterie anatolienne). En pleine tempête d’avril, c’était d’un réconfort inespéré.

Tous les plats semblent être le résultat d’une profonde réflexion de l’équipe et d’une adaptation sentie. La brochette de céleri-rave à la shish taouk, le borani au chou frisé (kale), le baklava au tournesol et les décadentes crêpes farcies au halloumi puis noyées dans le sirop d’érable sont d’autres exemples d’hybridations fort réussies.

Les vins jouent un rôle important ici. Ils sont presque la raison d’être du restaurant. L’agence Sienna a vu le jour pour que les cuvées artisanales du Liban aient une plus grande représentation au Québec. Le sommelier Rami a même une étiquette de négoce là-bas. Ses vins sont attendus ce printemps. La carte de Heni comprend donc une bonne part de vins libanais, mais également des cuvées québécoises, françaises, grecques, américaines, etc.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Ce cocktail inspiré par la tomate est servi au Badin.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Il n’y a pas de garniture superflue sur les cocktails du Badin.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Jonas Kempeneers et Émile Archambault (directeur de création) sont les alchimistes du Badin.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Badin est aussi un bar à son. 1 /4







Si vous aimez les cocktails, vous serez bien servi aussi. Les propositions d’Amber-Rose Maclean sont peu nombreuses, mais délicieuses. Il faut descendre au Badin pour découvrir un monde de saveurs encore plus complexes et champ gauche, dont une création inspirée par le souvenir d’un hot-dog de stade de baseball ! Le tout petit bar est tenu par les excellents Émile Archambault (premier lauréat du Laurier Mixologue de l’année, en 2019, alors qu’il travaillait au Mousso) et Jonas Kempeneers (Entre-Deux et Cloakroom Bar). On y va absolument pour commencer ou pour prolonger la soirée.

Ouvert du mardi au samedi dès 18 h

2621, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Consultez le site du restaurant Heni