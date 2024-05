Les Cocagnes est un projet agroécologique collectif sur une terre de 40 acres près de Frelighsburg, en Estrie. Depuis 2022, l’OBNL accueille des chefs tous les week-ends de la belle saison (16 fins de semaine au total !), pour concocter des repas champêtres à partir des produits de la ferme, entre autres.

Parmi les toques invitées de 2024, il y a Fisun Ercan de Ferme et cuisine Bika (22, 23 juin), Alejandro Vega du Majestique, Darling et Miracolo (29, 30 juin), François-Emmanuel Nicol de Tanière3 (17 et 18 août), Suzy Rainville de Baumann (31 août) et Danny St-Pierre de Pan Américan (14 et 15 septembre). Bien d’autres chefs de qualité sont à l’impressionnant programme que l’on peut découvrir sur le site des Cocagnes.

Il y a aussi quelques nouveautés sur la terre cette année. Une aire d’accueil et d’observation avec vue sur le Mont Pinacle a été aménagée pour l’apéro. On peut ajouter une boîte maraîchère remplie de légumes frais et de produits transformés par Le Rizen et Les Siffleux à l’achat de son billet.

Les mardis seront dédiés à l’apéro, une manière plus décontractée de découvrir les lieux, avec pizza ou bouchées de cuistots invités. La table champêtre en cinq services coûte 125 $ par personne. On peut y ajouter un accord de bières, de cidres et de vins québécois à prix juste.

33, chemin de Dunham, Frelighsburg

