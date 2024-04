En plein Pacifique, les archipels de la Société et des Tuamotu, en Polynésie française, regorgent d’attraits et d’activités sur terre comme sur mer. Mais rien de tel que d’aiguiser ses papilles pour agrémenter encore plus son voyage ! Pleins feux sur des expériences savoureuses et parfumées de ces îles.

Anne Pélouas collaboration spéciale

Île de Tahiti-Nui : le thon à l’honneur

PHOTO MASSIMILIANO CINÀ, FOURNIE PAR TOURISME TAHITI Le marché de Papeete et ses étals colorés

Mieux vaut se lever tôt le dimanche pour apprécier le marché de Papeete, plus grouillant de vie qu’en semaine. On y vend une incroyable variété de fruits tropicaux et de poissons, mais le thon rouge est le roi des étals. Son prix très abordable en fera vite le seigneur de votre table, si vous disposez d’un logement avec une cuisine ou un barbecue.

PHOTO ANNE PÉLOUAS, COLLABORATION SPÉCIALE Une salade de thon à la tahitienne

Il est facile en une journée de faire le tour de l’île, riche en plages et en nature exubérante. Sur la côte ouest, l’arrêt pour le lunch s’impose en bord de plage de Papara où se côtoient surfeurs et petites familles. Le Snack Taharu’u Beach est bien connu des habitués. On y déguste de savoureux poissons frais pêchés, dont le préféré des Tahitiens : le saumon des Dieux, à la chair rose.

Un saut à Tahiti-Iti : châtaignes et surf

PHOTO WIRESTOCK, GETTY IMAGES Le village de Teahupoo est situé dans la presqu’île de Tahiti-Iti.

Entre les kilomètres 55 et 60 de la route littorale de Tahiti-Nui, rejoignez la presqu’île de Tahiti-Iti, sauvage à souhait. La route de gauche conduit au village reculé de Tautira. À l’entrée, une femme vend aux passants le contenu de son autocuiseur : quelques bouchées d’amande bouillie de mape, châtaigner polynésien à la chair pâteuse et doucereuse.

PHOTO YANN VERNERIE, GETTY IMAGES Teahupoo est une destination prisée des surfers.

Côté ouest de la presqu’île, on atteint de belles plages, mais surtout Teahupoo, village surtout connu pour sa vague tubulaire de réputation internationale qui attire les surfeurs.

PHOTO WIRESTOCK, GETTY IMAGES Un restaurant à Taravao

De retour sur Tahiti-Nui, la Fromagère de Tahiti vend à Taravao les seuls fromages de l’île, dont le Saint-Tahitien, affiné au rhum blanc, la Tomme du Vent au poivre de papaye ou aux baies roses des Marquises, et un fromage frais au confit de pamplemousse !

Par la côte est de Tahiti-Nui, après des arrêts « obligatoires » au Trou du Souffleur et aux Trois Cascades de Faarumai, il ne sera pas très difficile de dénicher un restaurant servant des chevrettes, crevettes d’eau douce pêchées la nuit en rivière.

Atoll de Rangiroa : festin en plein air

PHOTO STÉPHANE MAILION PHOTOGRAPHY, FOURNIE PAR TOURISME TAHITI L’impressionnant lagon bleu de l’atoll de Rangiroa

En avion depuis Tahiti, on voit bien l’atoll qui s’étire en forme d’anneau sur 80 km, avec 240 motus (îlots de sable corallien) entourant un lagon bleu de quelque 1500 km⁠2, soit le plus grand de l’archipel des Tuamotu… et du monde ! Il dévoile ses sables roses en excursion nautique à partir de l’île principale. Dans l’eau claire évoluent de gentils requins à pointe noire qui s’approchent facilement en plongeant en apnée.

PHOTO ANNE PÉLOUAS, COLLABORATION SPÉCIALE Un délice de bord de mer : pain de noix de coco avec crabe de cocotier

Le débarquement sur un îlot de sable rose est suivi d’une marche dans l’eau jusqu’à une autre île, inapprochable en bateau. Là est servi un « pique-nique » polynésien. En apéritif, la noix de coco fraîchement coupée est suivie d’un pain coco qu’on tartine d’un délicat « foie gras de la mer », substance intérieure de crabe de cocotier. Sur le barbecue cuisent des grillades de poulet, tandis que circulent une appétissante salade de thon cru au lait de coco et un grand plat de pattes et pinces de crabe.

PHOTO ANNE PÉLOUAS, COLLABORATION SPÉCIALE L’île aux Récifs

PHOTO ANNE PÉLOUAS, COLLABORATION SPÉCIALE Les palmiers pour la vue…

PHOTO ANNE PÉLOUAS, COLLABORATION SPÉCIALE … mais aussi pour le ventre ! Coup de cœur pour les bâtonnets de cœurs de palmier fraîchement coupés. 1 /3





Un autre jour, on repartira en bateau pour rejoindre l’île aux Récifs qui doit son nom à une barrière de vieux coraux émergeant des eaux cristallines. Il fera bon nager dans les piscines naturelles qui se sont formées au creux de ces amas coralliens. On dressera encore la table sur un îlot pour un autre repas à saveurs de la mer, mais c’est aux bâtonnets de cœurs de palmier fraîchement coupés, à même de jeunes arbres, que reviendra le prix du jour ! À des lieues des cœurs de palmier en boîte, ceux-là sont croquants à souhait, révélant un goût légèrement sucré.

Boire du vin de corail

PHOTO GRÉGOIRE LE BACON, FOURNIE PAR TOURISME TAHITI Des vignes poussent sur un des multiples motus de Rangiroa.

Improbable, mais vrai : sur l’un des multiples motus de Rangiroa poussent des vignes. À l’heure de l’apéritif dans l’île principale, la Cave de Rangiroa offre une dégustation de « vins de Tahiti » uniques au monde. Les ceps de vignes croissent en effet sur le sol corallien du motu depuis près de 30 ans. À la cave, on goûte avec délice plusieurs vins blancs, rouges et rosés de cépages carignan, muscat, grenache et italia. L’instant est précieux quand on sait que la quasi-totalité de la production (40 000 litres par an) n’est pas vendue hors Polynésie.

Îles de Moorea et de Tahaa : paradis des fruits tropicaux

PHOTO DAVID KIRKLAND, FOURNIE PAR TOURISME TAHITI L’île de Moorea attire les amateurs de plongée.

L’île la plus proche de Tahiti attire les amateurs de plages et de plongée. Au centre de l’île, montagneux, une route mène à un splendide belvédère dominant la vallée d’Opunohu et ses champs fruitiers.

PHOTO ANNE PÉLOUAS, COLLABORATION SPÉCIALE La vallée d’Opunohu et ses champs fruitiers

La visite du lycée agricole de Moorea offre un bel aperçu des cultures d’ananas, de pamplemousses, de papayes et de citrons, fruits polynésiens parmi les plus succulents. Quoi de mieux que de les manger sur place, à la boutique ? À vous les bons jus frais, laits frappés et crèmes glacées, plus quelques confitures à emporter.

PHOTO ANNE PÉLOUAS, COLLABORATION SPÉCIALE Une fleur de vanille

PHOTO ANNE PÉLOUAS, COLLABORATION SPÉCIALE Une collation fruitière dans l’île de Tahaa 1 /2



Facile d’accès en navette maritime, la tranquille île de Tahaa est surnommée « l’île vanille ». Si le lagon est renommé pour la culture des perles noires, les terres le sont tout autant pour celle de la vanille. En excursion guidée avec Vanilla Tours, de juillet à septembre, on visite une plantation de vanilliers en pleine floraison. Leurs orchidées produisent les fameuses gousses qui, après de longs séchage et maturation, révèlent tout le potentiel aromatique de la vanille de Tahiti.

Île de Bora-Bora : du poulet Fafa aux firi firi

PHOTO MARK FITZ, FOURNIE PAR TOURISME TAHITI Bora-Bora fait rêver, indubitablement.

Si Bora-Bora fait rêver par son alignement de motus aux luxueux bungalows sur pilotis surplombant un superbe lagon, nul besoin de dépenser une fortune pour l’apprécier. Rendez-vous dans l’île elle-même, au relief dominé par le mont Otemanu.

PHOTO JEREMY AUSTIIN, FOURNIE PAR TOURISME TAHITI Plusieurs spécialités locales sont à déguster dans l’île de Bora-Bora.

PHOTO ANNE PÉLOUAS, COLLABORATION SPÉCIALE Poisson cru à la tahitienne 1 /2



Le tour de l’île, sur 32 kilomètres, se fait bien en vélo ou en scooter. Une kyrielle de restaurants y donnent l’occasion de goûter ou regoûter à des spécialités polynésiennes comme le poisson cru à la tahitienne, le poulet Fafa (mariné au lait de coco, avec des épinards), le sandwich de pain de coco au porc et les firi firi (beignets au lait de coco). En logeant dans une pension avec cuisine, il est aussi aisé de se procurer à peu de frais quelques beaux filets de thon auprès d’un pêcheur local et de les cuire à sa guise.