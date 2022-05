(Wellington) La Nouvelle-Zélande va entièrement rouvrir ses frontières début août, a annoncé mercredi la première ministre Jacinda Ardern, mettant ainsi un terme aux mesures anti-COVID-19 aux frontières parmi les plus strictes au monde.

Agence France-Presse

À compter du 31 juillet 23 h 59, les frontières seront complètement ouvertes au monde, avec deux mois d’avance sur le calendrier initialement prévu, mettant un terme aux mesures entrées en vigueur en mars 2020 pour lutter contre la pandémie.

« La Nouvelle-Zélande est désormais totalement ouverte pour le business », a déclaré Mme Ardern.

Si l’archipel a enregistré l’un des taux de létalité lié au coronavirus parmi les plus bas des pays développés, des voix se sont élevées pour dénoncer des mesures manquant de souplesse et qui ont pesé sur la croissance économique.

Pendant une large partie de la pandémie, toutes les personnes arrivant de l’étranger devaient effectuer une quarantaine de deux semaines dans des hôtels gérés par le gouvernement et surveillés par l’armée.

Jusqu’à présent, seuls les citoyens néo-zélandais et les ressortissants des pays ayant conclu des accords pour bénéficier d’une exemption de visas pouvaient se rendre en Nouvelle-Zélande. Le reste du monde devant attendre octobre.

Mme Ardern a déclaré mardi que la date d’ouverture totale des frontières a été avancée de plus de deux mois dans le cadre d’une série d’annonces destinées à relancer l’économie, notamment le secteur touristique.

« Ce sera une bonne nouvelle pour les familles, les entreprises et les migrants. Cela laisse également du temps aux compagnies aériennes et aux croisiéristes de se préparer à revenir en Nouvelle-Zélande pendant les périodes de pointe que sont le printemps et l’été », selon ma cheffe du gouvernement.

La Nouvelle-Zélande avait accueilli 3,9 millions de visiteurs en 2019 et le secteur touristique avait représenté plus de 16 milliards de dollars néo-zélandais (13 milliards $) par an.