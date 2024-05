Est-ce une épicerie de produits asiatiques ? Un dépanneur ? Un comptoir où on peut manger sur le pouce une soupe ramen, un smoothie ou un sandwich bánh mì ? Fullsun, c’est oui à toutes ces questions. Il y a même une belle sélection de plantes Hoyas à vendre.

Simon Nguyen, qui a travaillé dans la restauration, voulait ouvrir un repaire où les gens peuvent eux-mêmes préparer leur soupe pour quelques dollars. « Maintenant, c’est difficile de luncher en bas de 20 dollars. Ce n’est pas évident pour un étudiant », souligne-t-il avec raison.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE En moins de cinq minutes, la soupe ramen de notre choix est prête.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Ce n’est pas le choix de nouilles instantanées qui manque. Certains paquets coûtent moins de trois dollars alors que d’autres sont dignes d’un excellent restaurant coréen.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Il y a une belle variété de boissons et de produits (biologiques et pas nécessairement asiatiques), et même du rare café jamaïcain Blue Mountain.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Les ingrédients pour les bánh mì sont faits maison, dont le pâté et la mayonnaise.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le comptoir est invitant pour manger sur place.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La tentation est grande pour ceux qui aiment le sucré, mais aussi le salé, avec un grand choix de croustilles.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le propriétaire Simon Nguyen 1 /7













Simon Nguyen et sa femme Kim ont converti un ancien salon de coiffure de la rue Montcalm, dans le Village, en grand espace lumineux. Le comptoir qui longe la baie vitrée permet de manger sur place. Pour la soupe, on choisit parmi la sélection de quelque 70 préparations en sachets, on demande les extras de son choix, puis une distributrice à eau bouillante et un petit four permettent que ce soit prêt en moins de cinq minutes. « C’est un concept populaire en Asie, mais on n’en retrouve pas ici. »

Depuis son ouverture en décembre dernier, Fullsun attire de nombreux étudiants, des travailleurs du coin et des touristes. Des vidéos vues des milliers de fois sur les réseaux sociaux ont aidé les choses, mais soyez assurés que Fullsun vaut le détour et qu’une première visite n’est certainement pas la dernière.

1423, rue Montcalm, Montréal

