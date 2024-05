Vieux réflexe : pour ce numéro spécial barbecue, j’ai pensé à du rouge. Bien sûr, on peut aussi boire du blanc, selon ce qu’on place sur la grille – et selon nos envies ! Un chardo crémeux avec du maïs grillé, un riesling avec un poisson grillé aux agrumes, un assyrtiko avec des côtelettes d’agneau. Mais pour les premiers beaux jours, un rosé s’impose, surtout quand il est de chez nous. Et un vin rouge bien en chair, pour accompagner les viandes grillées, mais aussi un vin rouge de soif, qui fait preuve d’une grande polyvalence.

Local : vision claire, vin simple et bien fait

Le Vignoble Les Vents d’Ange est établi à Saint-Joseph-du-Lac, dans les Basses-Laurentides, depuis 1998. La famille Lauzon D’Amours y cultive des cépages hybrides et élabore un nombre restreint de cuvées. Dans un jeune vignoble, comme celui du Québec, on peut être tenté de toucher à tout, mais on risque aussi de s’y perdre. Mais ici, la vision est claire : élaborer des vins accessibles, qui plaisent à un large public, mais qui respectent néanmoins leur identité. Le vin rosé, la cuvée Marie Rose, à base des cépages pionnier et sainte-croix, offre tout ce qu’on peut demander à ce prix. Il offre un joli nez frais et fruité, charmeur, aux notes de fraise, de pomme rouge et de jujube à la framboise. Sec, léger et frais, c’est un vin simple, mais bien fait. Pour l’apéro, avec des crevettes grillées, des brochettes halloumi et tomates.

Garde : à boire

Vignoble Les Vents d’Ange Marie Rose Vin du Québec 2023, 13,90 $, (12123657), 12,5 %, (en solde à 12,90 $ jusqu’au 20 mai)

Consultez la fiche de la SAQ

Vin de soif : polyvalent autour du BBQ

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Domaine Benjamin Taillandier Laguzelle Minervois 2022

Benjamin Taillandier cultive 18 hectares de vignes en bio (certifié depuis 2011) dans le Minervois, entre Carcassonne et Béziers, au pied de la montagne Noire. Il s’inscrit dans la lignée des vignerons languedociens qui recherchent la fraîcheur et la buvabilité dans leurs vins. Tout à fait réussi ici avec cet assemblage de cinsault surtout, avec un peu de syrah et de carignan. De couleur pâle, il s’ouvre doucement sur un joli nez, fin et tout en fruit. La bouche est hyper fraîche, avec un fruit croquant, une pointe d’épices et de fleur. Léger et gouleyant, il fait quand même preuve de tenue et de mâche, avec de très légers tanins qui apportent juste ce qu’il faut de relief. Gourmand, il appelle un deuxième verre ! Servi frais, il est très polyvalent : charcuteries, hamburger, ailes de poulet, poissons grillés avec tapenade, pizza au barbecue, légumes grillés.

Garde : de 1 à 2 ans

Domaine Benjamin Taillandier Laguzelle Minervois 2022, 21,75 $, (14113559), 12 %, bio

Consultez la fiche de la SAQ

Classique : avec vos viandes rouges grillées

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ G. D. Vajra Monterustico Dogliani 2021

Dogliani est une DOCG du Piémont, consacrée aux vins rouges à base de dolcetto. Parmi d’autres dans la région, elle se démarque par une expression plus puissante du cépage. Le nom dolcetto fait référence à l’acidité moins marquée du cépage, quand on le compare avec la barbera ou le nebbiolo. Mais il n’est pas doux pour autant ! Quoiqu’il soit très fruité, des tanins habituellement bien présents et de légers amers lui apportent de la structure et de la mâche. Cépage et terroir donnent donc ici un vin sombre, dense et puissant, mais avec beaucoup de fraîcheur et le caractère savoureux des bons vins italiens. Des arômes de cerise, de mûre et d’herbes, avec une pointe de kirsch et d’anis, se déploient en bouche, et une impression minérale se dessine sur une longue finale aux tanins fins, mais serrés. À passer en carafe. Tout indiqué pour des viandes rouges grillées.

Garde : de 3 à 4 ans

G. D. Vajra Monterustico Dogliani 2021, 27,05 $, (14959378), 13,5 %, bio

Consultez la fiche de la SAQ