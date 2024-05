Le nouveau Montréal Cocktail Fest voit le jour le dimanche 19 mai, avec trois journées de conférences et de mixologues chevronnés invités dans les bars de la métropole.

Le légendaire Dale DeGroff, à qui l’on n’attribue rien de moins que la renaissance du cocktail, et le très réputé Jim Meehan, propriétaire du bar Please Don’t Tell (PDT) à New York, parleront de certains aspects du métier.

En plus de jaser des meilleures options de formation continue pour l’industrie, l’éducatrice new-yorkaise Shannon Mustipher tiendra une soirée « Women who tiki », autour des cocktails au rhum, au sympathique (mais très petit !) bar El Pequeño.

Deux soupers d’accords mets-cocktails auront lieu simultanément mardi, le premier au Foxy, autour des spiritueux de la distillerie ontarienne Dillon’s, le deuxième à la Taverne Sur Le Square avec Clive’s Classic Lounge, bar réputé de l’île de Victoria.

Les conférences coûtent la modique somme de 5 $ chacune et toutes les soirées sont sans droit d’entrée. Il suffit de payer ses consommations.

