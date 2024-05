Encore méconnu du grand public – bien qu’il s’agisse de l’alcool le plus ancien au monde –, l’hydromel sous toutes ses formes est célébré pour une deuxième fois à l’occasion du Printemps des vins et spiritueux de miel du Québec, qui se déroulera un peu partout dans la province du 18 au 26 mai.

Une série d’activités sera ainsi proposée dans les hydromelleries ainsi que dans certains marchés publics et épiceries, dont des visites guidées et dégustations chez les producteurs participants (les 25 et 26 mai), en plus d’activités au Grand Marché de Québec (les 18 et 19 mai).

Bien que l’origine des premiers alcools de miel remonte à la Chine d’il y a 7000 ans, l’hydromel se veut désormais résolument moderne et se décline aujourd’hui sous forme de vins, de cocktails prêts à boire et de spiritueux – sans compter que son goût est fortement influencé par les différents terroirs.

Aussi, on a voulu faire coïncider l’évènement avec la Journée mondiale des abeilles, le 20 mai, une occasion pour l’Association des producteurs d’hydromels et d’alcools de miel du Québec de lancer l’initiative Fleurir le Québec, une campagne qui veut sensibiliser la population à l’importance des fleurs, plantes, arbres et arbustes mellifères.

Consultez le site du Printemps des vins et spiritueux de miel du Québec