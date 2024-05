Le glacier Le Bilboquet d’Outremont célèbre en grand les mamans de vendredi à dimanche à l’occasion de la fête des Mères.

Jusqu’à dimanche, celles-ci obtiendront un cornet gratuit d’une boule de crème glacée ou de sorbet dans un cornet ordinaire, à condition bien sûr d’être accompagnées de leur(s) enfant(s).

Entre les saveurs Menthale (menthe et chocolat noir), Caramel bronzé (dulce de leche) et Brou ha ! ha ! (brownies, caramel fondant et amandes pralinées), et d’autres plus classiques comme café, pistache ou citron, le cœur de maman balancera sans doute.

1311, avenue Bernard Ouest, Montréal

Consultez la page de l’évènement