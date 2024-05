Amateurs de concepts amusants, pour une expérience hors du temps, coquette et festive à la fois, voici Paparmane : un nouveau salon de thé à l’anglaise, en plein cœur du Vieux-Montréal, qui vous en mettra plein la vue avec son brunch de petites bouchées gourmandes.

Ce projet par la joyeuse équipe à qui l’on doit déjà les cafés Régine et Janine s’inscrit dans ce genre de belles adresses où l’on se promet d’amener notre mère, nos grands-mères, mais aussi nos enfants, pour un moment aussi magique que gastronomique, juste assez chic, mais par-dessus tout unique. Le genre d’endroit où l’on commence avec un mimosa, où on se sert à même sa petite théière de porcelaine, mais où on mange avec les doigts !

À peine ouvert depuis quelques semaines, Paparmane affiche déjà complet pour la fête des Mères. L’adresse, d’une cinquantaine de places, s’est visiblement imposée, et pour cause. Son décor, tout d’abord, rococo rigolo, juste assez surchargé, est à couper le souffle. Pensez : rideaux lourds de velours, murs roses, fauteuils capitonnés. Là : un tableau de la Joconde avec un cocktail à la main. Tout au fond : une immense œuvre murale colorée d’arbres roses au feuillage de barbe à papa. Sans parler de cet immense lustre royal, accroché au plafond.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Nouveau salon de thé des propriétaires de Chez Régine, pour une expérience totale à l’anglaise

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La salle à manger originale du Paparmane

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le menu mêle joyeusement salé et sucré.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Pierre-Luc Chevalier (copropriétaire) et Anouk Trottier (associée) dans le coin boutique du salon de thé

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le bar du Paparmane

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le menu pour enfants ne devrait pas décevoir les jeunes gourmands.











C’est à Pierre-Luc Chevalier (copropriétaire) que l’on doit l’originale idée, née lors d’un voyage à Londres, bien avant que prenne forme ses deux autres « bijoux », comme il dit (Régine et Janine). Coup de foudre pour ce concept de l’heure du thé, à la fois « rassembleur » et « festif », réunissant « grand-maman et ses petits-enfants », où l’on mélange joyeusement le sucré et le salé. « Ça prend ça à Montréal ! », s’est-il dit.

C’est chose faite. Côté menu, on s’en donne effectivement à cœur joie avec une série de jolis plateaux à étages (50 $ par personne, thé compris, à partager pour les plus petits appétits), proposant une douzaine de riches bouchées salées sucrées, allant des œufs mimosas à la mini tarte au fruit de la passion, en passant par les latkes de canard confit, sans oublier les incontournables scones (croquants et moelleux à la fois, de la boulangerie Le monde est scone). Plusieurs douceurs à croquer viennent couronner le tout.

Un menu pour enfants (moins de 12 ans) à moitié prix devrait ravir les jeunes gourmands, avec, entre autres trouvailles, un jello en lego, un mini beignet rose et une coupe de crème aux Fruit Loops.

Bon à savoir : une option sans gluten est aussi au menu, tout comme l’option végane (on a travaillé ici avec la pâtisserie Béline). Nous avons grignoté dans les trois propositions (classique, végane et sans gluten, signées Grégory Chandler, chef exécutif chez Régine et Janine également), et bien honnêtement, elles sont toutes aussi savoureuses, originales et gourmandes. À noter que si vous avez d’autres restrictions, il suffit de prévenir les cuisines à l’avance, elles ont en banque une quarantaine d’idées de bouchées interchangeables.

À boire : tisanes, thés verts et thés noirs sont à l’honneur, dans des confections originales (Gentille Camomille, Madame Papillon, Massala tralala) signées de la sommelière en thé Lady T (Élise Perreault). Assez légers pour les amateurs de boissons corsées que nous sommes, sachez que l’on peut aussi se gâter avec un cocktail, des matchas, cafés variés, et autres boissons au chocolat, bien sûr.

Ouvert du mercredi au dimanche de 11 à 18 h, réservations encouragées. Le salon de thé possède aussi une boutique adjacente.

209, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Consultez le site du Paparmane