Marci Pizzas et platines sur la Plaza

Il y a un nouveau chouchou sur la Plaza. Les week-ends, Marci est déjà bien rempli. Sa faune est diversifiée, mais avec une belle jeunesse prédominante, vu le passé musical et festif de quelques-uns de ses propriétaires, comme Kris Guilty, du disquaire La Rama, et le DJ Marc-André Patry (Walla P), également connaisseur de vin. Préférez les mardis et mercredis pour une soirée plus tranquille !