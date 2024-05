Récoltées au début du mois de mai, les crosses de fougère sont le délicieux signe que le printemps est finalement arrivé. Trucs et conseils pour bien apprêter les têtes de violon et même en faire la culture à la maison !

Présentation

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE

Il n’y a qu’un seul type de fougère comestible, la Matteuccia struthiopteris, mieux connue sous le nom de fougère à l’autruche. On parle des crosses de fougère fraîchement sorties du sol, coupées lorsqu’elles sont encore recroquevillées sur elles-mêmes – elles atteignent alors environ 10 cm. « Il faut se hâter lors de la récolte, car elles vont commencer à se déployer après deux ou trois jours, surtout quand il fait plus chaud », nous dit Adamo Sénécal, propriétaire de Fougères Boréales, à Sainte-Sophie.

Cueillette

On récolte les têtes de violon dès les premiers jours de mai dans les Cantons-de-l’Est – c’est plus tardif à mesure que l’on monte vers le nord. Si on a l’espace nécessaire, il est possible de planter des fougères à l’autruche chez soi, un choix qui permet de préserver les populations naturelles. « Des plants âgés de 2 ans vont couvrir 15 pieds carrés et produire l’année suivante assez de têtes de violon pour un repas de six ou sept personnes », indique M. Sénécal, qui recommande de récolter seulement le tiers des crosses qui sortent de terre – la production pourra ainsi tripler chaque année.

Déguster

Il faut impérativement blanchir les têtes de violon à l’eau bouillante pour les débarrasser de leurs toxines. En fait, après les avoir soigneusement nettoyées à la main pour retirer les taches brunes apparentes – on peut aussi les mettre dans un sac de plastique et le remuer légèrement afin de détacher les écailles –, il est recommandé de les envoyer deux fois dans l’eau bouillante, de 2 à 3 minutes dans deux casseroles différentes. Après quoi on peut terminer la cuisson au four, dans une poêle, sur le barbecue ou même en les plongeant dans un bol d’eau glacée si on veut les déguster en salade.